Знаете ли вы авторов этих высказываний?

Куда ни глянь, весь интернет переполнен цитатами когда-то живших философов и ученых. Люди повторяют известные изречения, зачастую даже не понимая смысла того, что говорят. А ведь в словах великих философов содержатся чуть ли не законы и заповеди жизни. Сегодня мы представим вам несколько наиболее популярных высказываний, а вы попробуйте отгадать, кто же это сказал или написал.

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