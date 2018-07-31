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Знаете ли вы авторов этих высказываний?

01.08.2018 15:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Куда ни глянь, весь интернет переполнен цитатами когда-то живших философов и ученых. Люди повторяют известные изречения, зачастую даже не понимая смысла того, что говорят. А ведь в словах великих философов содержатся чуть ли не законы и заповеди жизни. Сегодня мы представим вам несколько наиболее популярных высказываний, а вы попробуйте отгадать, кто же это сказал или написал.Знаете ли вы авторов этих высказываний?

 

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Куда ни глянь, весь интернет переполнен цитатами когда-то живших философов и ученых. Люди повторяют известные изречения, зачастую даже не понимая смысла того, что...
 
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