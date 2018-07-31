Эта одна-единственная привычка может моментально улучшить вашу самооценку

Все хотят ощущать себя увереннее, и это разумно. Уверенность не даёт человеку погрузиться в депрессию и всячески удерживает его на плаву. Однако научиться быть счастливым нелегко, да и работа над собственной самооценкой – тоже задача не из простых, и в некоторые дни вам может показаться, что вы делаете шаги назад, а не вперед. Давайте попробуем упростить этот процесс и одновременно сделать его более эффективным.





Один из лучших способов обрести уверенность в себе – это сделать так, чтобы небольшой период каждого вашего дня был посвящен исключительно этому аспекту. Пусть это будет часть вашей утренней рутины, когда вы готовитесь к рабочему дню. Или же установите будильник на то время, когда вам особенно трудно сконцентрироваться и быть работоспособными. Это поможет вам превратить поставленную задачу в сознательное усилие, о котором вы станете постоянно себе напоминать. Кроме того, это еще и тренировка вашего самоконтроля и силы воли.

Подумайте об этом так. Если вы знаете, что вам, скажем, нужно сбросить вес, и вы целый день пытаетесь сосредоточиться на этой мысли, то задача становится сложной и непосильной – вас начнут одолевать мысли о собственной слабости и лени. Однако, если вы разобьете задачу на более мелкие, более управляемые этапы, то вы уже на шаг впереди. Эта же стратегия может применяться и тогда, когда вы работаете над своей уверенностью в себе и повышением самооценки. Каждый день планируйте делать одну маленькую вещь, которая приблизит вас к цели. Определите, какой будет эта задача (потом следующая и следующая), а также, как и когда вы её выполните.

Прежде всего, начните отслеживать свои настроения и негативные мысли. Так вы поймёте, чем они вызваны. Как только вы пройдете этот этап, вы можете начать регулировать своё настроение и использовать это умение себе на пользу, чтобы еще больше повысить вашу самооценку. Например, если ваш приступ уныния вызван спадом продуктивности в 3 часа дня, установите будильник на это время каждый день, чтобы с его сигналом сразу же выходить на улицу на прогулку. Солнечные лучи и физическая нагрузка быстро поднимут ваше настроение, а вы сами сможете попрактиковаться в любви к себе, говоря себе приятные вещи. Как видите, повышения самооценки, заставляющего вас чувствовать себя счастливее, можно добиться, выполняя небольшие шаги за один раз.

Далее начните отслеживать то, что заставляет вас чувствовать себя неуверенно, чтобы вы могли изучать свои модели поведения и поведение окружающих, которое существенно на вас влияет. Когда вы соберёте нужную информацию и переварите её, вы можете приступить к принятию необходимых мер, чтобы не только исправить текущие проблемы, но и предотвратить дальнейшие трудности .

Не поленитесь потратить время на разработку этих навыков, потому что, если вы этого не сделаете, проблемы с самооценкой будут нарастать, и сами по себе не никогда не исчезнут. Вам обязательно нужно лучше контролировать любые ситуации, поскольку уверенность и самооценка – это два мощных инструмента для успеха в жизни.

Текст: Flytothesky.ru

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