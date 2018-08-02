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В Китае полицейские дроны следят за соблюдением ПДД
03.08.2018 — Калейдоскоп | Лоевский край
В китайском городе Цзинань провинции Шаньдун официально поступили на службу четыре мультикоптера, которые будут наблюдать и фиксировать нарушения ПДД, такие как использование мобильных телефонов и планшетов во время вождения.
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В китайском городе Цзинань провинции Шаньдун официально поступили на службу четыре мультикоптера, которые будут наблюдать и фиксировать нарушения ПДД, такие как...
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