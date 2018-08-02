Жара в Беларуси на следующей неделе спадет

Жара в Беларуси спадет на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Начало августа выдалось очень теплым. Температурный фон в первый день месяца превысил климатическую норму на 2-6 градусов. В ближайшие дни сохранится жаркая погода, но не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Только на следующей неделе жара спадет», — сказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 августа, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Лишь днем по северо-западной части страны, где скажется влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем — 26-31 градус тепла.

В субботу, 4 августа, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем — 24-30 градусов тепла.

В воскресенье, 5 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем — 24-30 градусов тепла.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, обусловит в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем будет от плюс 22 градусов по северу до 28 градусов по югу страны.

Во вторник, 7 августа, погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами, преимущественно по северной части страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, в юго-западных районах страны воздух прогреется до 27 градусов.

В Беларуси на детском «Евровидение-2018» выступят представители 20 стран

В Беларусь на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018» выступят представители 20 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Украина вернулась в конкурс уже после дедлайна. Сегодня Европейский вещательный союз и Наблюдательный совет международного конкурса песни, в состав которого входят и представители Белтелерадиокомпании, одобрили заявку Украины», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Киев заявил об отказе от участия в детском песенном конкурсе по причине финансовых затруднений. Однако после официального обнародования 25 июля списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в Европейский вещательный союз поступила заявка из Украины. «Вдвойне приятная новость. Во-первых, мы рады, что наша южная соседка примет участие в конкурсе — там очень подготовленные дети, и это огромная зрительская аудитория. Во-вторых, мы стали обладателями рекорда детского „Евровидения“, собрав заявки от 20 стран», — отметили в Белтелерадиокомпании.

«Подготовка к конкурсу идет полным ходом, правда, придется внести коррективы в некоторые элементы. Мы не сомневались, что соберем максимальные 18 стран, от этого и отталкивалась общая концепция, но нас стало больше. Добавилось немного хлопот, впрочем, приятных», — подчеркнул руководитель Белтелерадикомпании, генеральный продюсер детского «Евровидения-2018» Иван Эйсмонт.

Ранее участие в песенном конкурсе подтвердили Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Уэльс, Франция. К слову, Казахстан и Уэльс участвуют в конкурсе впервые.

Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

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