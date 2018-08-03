Полюбите свои собственные страхи

Полюбите всё то, что вас хоть как-то пугает. То, что вызывает у вас тревожность и не даёт уснуть. То, что преследует и издевается над вами в течение многих лет. Если вы не можете с этим справиться, просто полюбите это.





Полюбите то, что страшит и привлекает вас в равной мере. То, что вы всегда мечтали сделать, но никогда не решались, потому что вредный маленький голос внутри вас убеждал вас воздержаться от такого шага.

Полюбите тех монстров, которые прячутся по ночам в вашем шкафу и под кроватью. Призраков из вашего прошлого. Те этапы жизни, которые вы предпочли бы забыть. И все те свои убеждения, которые вы приняли для себя, хотя, на самом деле, они не имеют ни ценности, ни важности. Потому что, как только вы их полюбите, вы дадите им разрешение уйти.

Полюбите своё неведение. Потому что, елки-палки, насколько бы скучной была жизнь, если бы вы точно знали, что произойдет в дальнейшем. А если бы вы знали, стали бы вы хоть что-то предпринимать? Наслаждайтесь поворотами на дороге, неожиданными тупиками и неограниченным выбором направлений, которыми вы можете управлять. Потому что вы можете быть в неведении, но это именно те самые моменты, делающие жизнь невероятно особенной. Это моменты, в которых мы действительно чувствуем себя живыми.

Полюбите даже концепцию смерти. Потому что наше время здесь ограничено. Потому что только когда вы полностью поймете это, вы начнете жить в полной мере. Именно жить, а не просто существовать. Полюбите своё присутствие и осознайте, что вы здесь в этот момент не случайно. Когда вы научитесь любить себя, свои шансы и возможности, вы быстро поймёте, что важно для вас, а что вы можете с лёгкостью отпустить. Ваши ушедшие близкие не всегда могут обнять вас или сказать, что они вас любят, но кто знает, куда на самом деле они отправились? Возможно, туда, где ещё лучше, чем здесь.

Полюбите отказ и вероятность быть отвергнутыми. Потому что это никак не определяет вас. Отказ – это всего лишь инструмент жизни, с помощью которого она избавляет вас от всего того, что никогда вам не предназначалось. Чтобы направить вас ко всем тем замечательным вещам, созданным именно для вас. Один человек выходит, другой входит. Одна дверь закрывается, а другая всегда открывается.

Полюбите свои проблемы. Они могут угнетать вас, и вы обычно желаете, чтобы их не было, но они существуют по какой-то причине. Они несут урок. Чему вселенная пытается научить вас? Как вы можете использовать эти проблемы в качестве «удобрения» для собственного роста? Когда вы начнете искать во всех своих жизненных трудностях возможности, вы сразу же начнете их замечать.

Полюбите всё то, что вас расстраивает. Грубого официанта, обслуживавшего вас. Каждого токсичного партнера, разбившего вам сердце. Каждого босса, который сводил вас с ума, и вы старались изо всех сил его обходить стороной. Потому что между вами и всеми ними есть невидимое зеркало. Во всех этих «плохих» людях есть что-то, что вы можете рассмотреть и внутри себя. Перестаньте относиться к ним с осуждением.

Полюбите все свои страхи, разочарования, волнующие вас вопросы и заботы, которые давно поселились у вас в голове. Полюбите всё это, потому что на этой земле нет ни единого человека, живущего без страхов, проблем и забот. Они предназначены не для того, чтобы принести войну внутри вас, а для того, чтобы вы стали лучше и сильнее, поэтому, пожалуйста, осознайте их, полюбите их и выпустите наружу.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Если вы не научитесь жить в одиночестве, вам будет трудно строить полноценные отношения