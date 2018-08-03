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3 знака зодиака, которых ждёт очень романтичный август

04.08.2018 19:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Так уж между собой решили звезды, что большего всего романтики и восхитительных воспоминаний в последний месяц лета достанется только трем зодиакальным знакам. Посмотрите, может быть, среди этих счастливчиков есть и вы!

3 знака зодиака, которых ждёт очень романтичный август

1. Телец

Несмотря на то, что вы провели первую часть лета, сидя в помещении под кондиционером, в этом месяце у вас будет очень плотный график. Вам вряд ли грозит время в одиночестве. Звезды вам сулят отдых у костра на пляже, наблюдение за звездами и закатом, а также спонтанные поездки в места, где вы никогда не были раньше. Если вы очень захотите, то больше всего времени вы будете проводить с одним человеком, который значит для вас больше, чем все остальные. Кроме того, в этом месяце вы станете активно ходить на вечеринки и мероприятия и много-много общаться. Вы будете открыты для всего нового и удивительного. Не беспокойтесь, вместе с августом этот потрясающий период не закончится, и 1 сентября карета не превратится в тыкву. В любом случае, вы должны быть благодарны за такие жаркие летние воспоминания.

2. Скорпион

У вас нет запланированных романтических каникул (возможно, из-за нехватки финансов), но это не значит, что вы должны рассчитывать на унылые, рутинные выходные каждую неделю. Вы способны сделать гораздо больше, чем смотреть фильмы и по старой привычке ужинать в одной и той же кафешке. Вы можете продегустировать новые продукты, посетить новые места, получить новые ощущения, включая ужины при свечах и пикники на природе. Сделайте сами свой август этого года самым романтичным месяцем всей вашей жизни, приложив определенные усилия по планированию самостоятельно. Изучите, что интересного происходит в вашем регионе, чтобы найти идеальное место для проведения выходных. Не соглашайтесь на скучное лето.

3. Водолей

В течение последних нескольких месяцев вы были безумно заняты работой, но в этом августе у вас появится возможность отдохнуть и расслабиться на славу. Вы не будете слишком часто покидать дом, но сможете тратить практически каждую секунду своего времени на романтику. Смотрите фильмы в обнимку с любимым человеком на уютном диване. Сидите на полу и играйте в глупые игры. Долго разговаривайте до середины ночи, позвольте себе немного злоупотребить пивом или коктейлями и смейтесь от души. Ощутите себя живым человеком, которому хочется обнять весь этот мир.3 знака зодиака, которых ждёт очень романтичный август

Текст: Flytothesky.ru

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Так уж между собой решили звезды, что большего всего романтики и восхитительных воспоминаний в последний месяц лета достанется только трем зодиакальным знакам....
 
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