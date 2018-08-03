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14 фактов о памяти, которые смогут вас удивить!

04.08.2018 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вам нравится познавать тайны своего тела, вы любите копаться в механизмах работы сознания – эта информация для вас. Память – одна из важнейших функций психики, которая позволяет накапливать опыт, ориентироваться в прошлом и настоящем, оперировать терабайтами информации, с объемами которой не справиться ни одна мировая сеть. Но что мы знаем о ней, кроме того, что память нужно тренировать и постоянно подкармливать?

14 фактов о памяти, которые смогут вас удивить!

Мы собрали 14 фактов и просто забавных научных открытий на эту тему, которые расширят ваши представления по части работы мозга. Быть может, именно в нашей статье вы найдете ответы, которые не давали вам покоя!

14 фактов о памяти

1. Зачатки памяти начинают формироваться у человека еще в утробе, на 5 месяце беременности. Так, эмбрион учится запоминать и распознавать звуки, положительно реагирует на голос мамы, знакомую музыку. Пик развития памяти приходит на возраст 19-25 лет, вот почему это время отлично подходит для получения образования. Ну а затухает память после 50, да и то у людей, которые ее не тренируют. Например, те же преподаватели, актеры или научные сотрудники могут сохранять ясность ума вплоть до смерти в связи с особенностями профессии, которая вынуждает их постоянно запоминать большие объемы новой информации.

2. Гипертимезия – способность мозга запоминать все события в жизни человека с автобиографической точностью. Впервые об этом феномене заговорили после письма Джилл Прайс, которая рассказала, что помнит каждый свой прожитый день настолько точно, будто он случился вчера. В медицине этот феномен связывают с нарушением функции забывания информации.

3. Ученые из США изобрели таблетку, способную стереть из мозга плохие воспоминания. Данное открытие планируется применять при лечении депрессивных больных и пациентов, переживших серьезный травматический опыт. Хотя сам метод ожидаемо вызвал множество противоречивых дискуссий.

4. В то же время ученые из Лос-Анджелеса нашли способ, как передать память от одного человека к другому, посредством извлечения молекулы РНК. Пока этот опыт был проведен исключительно на моллюсках. Но успешные результаты планируют перенести в сферу обучения, чтобы не тратить годы на запоминание информации, но научиться «перекидывать» знания на мозг человека, как на флешку.

5. Конфабуляция – одно из расстройств памяти, при котором реальные воспоминания подменяются ложными, что происходили в другое время, с другими людьми или персонажами. Человек с этим расстройством теряет реальные представления о своем возрасте, пережитом прошлом. И потому компенсирует пробелы с памятью бредовыми идеями о своем происхождении, путая личную биографию с жизнью великих людей или даже событиями, увиденными во сне.

6. На самом деле человек запоминает не то, что происходило с ним в объективной реальности, но свои субъективные оценки – негативные или позитивные впечатления, на которые может повлиять любая мелочь. Например, весь день мог пройти как в сказке, а в конце случилось событие, которое перепортило настроение. Будьте уверены, человек запомнит именно это, раскрасив в черные краски весь прожитый день.

7. Чаще всего нарушениями памяти в пожилом возрасте страдают люди, которые любят бодрствовать в ночное время суток. Причина тому – гормональные сбои в организме, которые помогают пережить ночь, но при этом разрушают память, ослабляют иммунитет и вызывают хронические заболевания. Вот почему так важно соблюдать режим!

8. Дневной сон укрепляет память и помогает «переварить» большие объемы информации. Группой британских ученых был проведен эксперимент, в котором людей попросили запомнить много не связанных друг с другом слов, а потом половину испытуемых отправили спать, а другую – смотреть кино. Через пару часов выяснилось, что первая группа помнила в 4 раза больше слов, чем те, кто бодрствовали у экранов компьютеров.

9. Результаты еще одного исследования, которое изучало влияние классической музыки на синтез белков в организме, выявили интересную закономерность: прослушивание классики повышает активность генов, что отвечают за память и обработку информации. Это позволяет сделать вывод, что классическая музыка положительно влияет на процессы запоминания.

10. Чем больше событий своей жизни человек пропускает через объектив фотоаппарата, тем меньше он о них помнит. В эксперименте участвовали три группы добровольцев: первые фотографировали предложенные картинки на смартфон, вторые просто смотрели, третьи фотографировали и через время удаляли. Больше всего картинок запомнила именно та группа, которая не использовала никаких гаджетов. И это открытие – звоночек для людей, которые слишком увлечены составлением фотоотчетов о своей жизни, вместо того чтобы жить.

11. Глубокая депрессия способна повлиять на кору головного мозга, стирая часть воспоминаний прошлого. Это связано с тем, что в подавленном состоянии меняется гормональный фон, который притупляет формирование новых клеток, приводя к деградации мозга. Вот почему это заболевание требует профессиональной помощи и медикаментозного лечения.

12. Одним из выдающихся рекордсменов книги Гиннеса был признан Д. О’Брайен, который поставил мировой рекорд в начале двухтысячных, воспроизведя по памяти 54 колоды карт, представленные в произвольном порядке, при этом взглянув на них всего один раз. Самое интересное, что, обладая невероятной памятью, этот человек так и не смог окончить школу из-за проблем с концентрацией внимания.

13. В мировой истории зафиксированы имена сотни людей, обладающих феноменальной памятью. Среди них Фемистокл и Македонский, которые (по данным исторических справок) знали имена и лица свыше 30 тыс. своих горожан; Моцарт и Бузони, обладающие идеальной музыкальной памятью; Сенека, которому не составляло труда выучить свыше 100 языков, единожды услышав их звучание; наконец, Морфи и Сенс – шахматисты, которые могли играть с восемью противниками сразу, держа ход партии у себя в голове.

14. Ученые из университета Южной Каролины создали имплантат, способный стимулировать мозг и обеспечить быстрое запоминание огромных объемов информации. Пока что испытания имплантата проводились на людях с болезнью Альцгеймера, которым с его помощью удалось улучшить свой показатель запоминания почти на 35%. Но полученный результат наводит на мысли об успехе операции и в случае со здоровыми людьми.

А какие из перечисленных фактов смогли удивить вас?14 фактов о памяти, которые смогут вас удивить!

Текст: Flytothesky.ru

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