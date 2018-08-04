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5 самых манипулятивных знаков зодиака
05.08.2018 15:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Доброта – одно из наилучших качеств, которое присуще человеку. Увы, но люди-
1. Близнецы
Если бы Близнецы давали себе время, чтобы задуматься о том, как они себя ведут и почему используют окружающих, то, вероятно, им бы было несколько стыдно. Поэтому они стараются вообще об этом не думать. Если Близнецам указать на их некрасивое поведение, они либо превратят всё в шутку, либо попросту уклонятся от разговора. А если им задать прямой вопрос в лицо, обвинив в манипуляциях, то Близнецы на какое-то время незаметно исчезнут из вашего поля зрения.
2. Весы
Этот знак желает, чтобы все были счастливы, но прежде всего счастлив должен быть он сам, потому если Весы пользуются чужой отзывчивостью и добротой, то вовсе не считают свои действия плохими. Они склонны манипулировать другими, задействуя своё обаяние и умение рассыпаться в комплиментах, чтобы человек расслабился и воспылал к ним симпатией. Весы абсолютно искренне верят в то, что должны заботиться в первую очередь о себе.
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3. Скорпион
Скорпионы – это мастера манипуляций, и в случае необходимости они применят все свои уловки и приёмы, чтобы добиться цели. Они станут пользоваться чужой добротой без зазрения совести, при этом весьма цинично относясь к объекту своих манипулятивных действий. Если же вы попытаетесь вывести Скорпиона на чистую воду, он будет всячески отрицать какой-либо дурной умысел и даже повернет ситуацию так, чтобы его «жертва» засомневалась в своем здравомыслии.
4. Стрелец
Если Стрельцу что-то нужно, он без смущения будет просить об этом своих друзей и знакомых, не задумываясь об уместности своей просьбы. Например, он запросто может напроситься к кому-либо в гости на несколько дней, вызывая чувство вины у человека («Мне совсем некуда больше идти») или апеллируя к его совести («Мне бы не хотелось считать тебя черствым и безразличным человеком»). В понимании Стрельцов они настолько восхитительные гости и собеседники, что все должны испытывать от этого радость и счастье.
5. Рыбы
Рыбы вообще не собираются пользоваться чьей-либо добротой, но они постоянно играют роль несчастной жертвы. Рыбы будут (непреднамеренно) подчеркивать свои проблемы, чтобы вызвать к себе сострадание и симпатию и получить желаемое. Этот знак уверен, что он абсолютно открыт и честен в своих страданиях, но в действительности попросту откровенно использует свои жизненные затруднения. Эмоциональные манипуляции – это их конёк, и они всегда прибегают к таким уловкам, не думая о том, насколько это нечестно и некрасиво.
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Доброта – одно из наилучших качеств, которое присуще человеку. Увы, но люди-манипуляторы нередко это используют, дабы добиться своих целей. Их мышление весьма...
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