5 самых манипулятивных знаков зодиака

Доброта – одно из наилучших качеств, которое присуще человеку. Увы, но люди- манипуляторы нередко это используют, дабы добиться своих целей. Их мышление весьма эгоистично, и их не волнует то, как они могут навредить этим человеку. Если вы готовы воспользоваться чужой добротой, то у вас, вероятно, попросту нет совести и эмпатии. Давайте взглянем, какие же зодиакальные знаки наиболее склонны к манипулятивным уловкам?





1. Близнецы

Если бы Близнецы давали себе время, чтобы задуматься о том, как они себя ведут и почему используют окружающих, то, вероятно, им бы было несколько стыдно. Поэтому они стараются вообще об этом не думать. Если Близнецам указать на их некрасивое поведение, они либо превратят всё в шутку, либо попросту уклонятся от разговора. А если им задать прямой вопрос в лицо, обвинив в манипуляциях, то Близнецы на какое-то время незаметно исчезнут из вашего поля зрения.

2. Весы

Этот знак желает, чтобы все были счастливы, но прежде всего счастлив должен быть он сам, потому если Весы пользуются чужой отзывчивостью и добротой, то вовсе не считают свои действия плохими. Они склонны манипулировать другими, задействуя своё обаяние и умение рассыпаться в комплиментах, чтобы человек расслабился и воспылал к ним симпатией. Весы абсолютно искренне верят в то, что должны заботиться в первую очередь о себе.

Читайте также: 3 самых соблазнительных знака зодиака

3. Скорпион

Скорпионы – это мастера манипуляций, и в случае необходимости они применят все свои уловки и приёмы, чтобы добиться цели. Они станут пользоваться чужой добротой без зазрения совести, при этом весьма цинично относясь к объекту своих манипулятивных действий. Если же вы попытаетесь вывести Скорпиона на чистую воду, он будет всячески отрицать какой-либо дурной умысел и даже повернет ситуацию так, чтобы его «жертва» засомневалась в своем здравомыслии.

4. Стрелец

Если Стрельцу что-то нужно, он без смущения будет просить об этом своих друзей и знакомых, не задумываясь об уместности своей просьбы. Например, он запросто может напроситься к кому-либо в гости на несколько дней, вызывая чувство вины у человека («Мне совсем некуда больше идти») или апеллируя к его совести («Мне бы не хотелось считать тебя черствым и безразличным человеком»). В понимании Стрельцов они настолько восхитительные гости и собеседники, что все должны испытывать от этого радость и счастье.

5. Рыбы

Рыбы вообще не собираются пользоваться чьей-либо добротой, но они постоянно играют роль несчастной жертвы. Рыбы будут (непреднамеренно) подчеркивать свои проблемы, чтобы вызвать к себе сострадание и симпатию и получить желаемое. Этот знак уверен, что он абсолютно открыт и честен в своих страданиях, но в действительности попросту откровенно использует свои жизненные затруднения. Эмоциональные манипуляции – это их конёк, и они всегда прибегают к таким уловкам, не думая о том, насколько это нечестно и некрасиво.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

4 знака зодиака, которые вечно чем-то недовольны