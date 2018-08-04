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Когда Вселенная хочет, чтобы вы замедлились

05.08.2018 14:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это начинается постепенно: на вас накатываются волны неопределенности, усталости, сомнений, неуверенности.

Когда Вселенная хочет, чтобы вы замедлились

Вы чувствуете себя потерянным и заблудившимся. Вы проживаете свои дни как обычно, и они улетают друг за другом, хотя вы не успеваете их даже прочувствовать. Вы теряете время. А точнее вы неразумно его тратите и безвозвратно упускаете.

Ваше тело начинает предавать вас. Вы чувствуете себя неважно, и у вас возникают проблемы со сном. Ваш мозг проигрывает все ваши задачи, которые вы еще не выполнили, – одну за другой. Ваши мечты превратились в список дел, а список дел – в визуальное представление о беспокойстве и стрессе, вызванном вашей жизнью.

Вы не можете вспомнить последний раз, когда вы остались дома и позволили себе отдохнуть. По-настоящему отдохнуть, а не понарошку. Вы смотрите на свой рабочий блокнот и продолжаете заполнять свои дни событиями и мероприятиями, проектами и заданиями. А есть ли в этом календаре время, чтобы позаботиться о себе?

«Но я забочусь о себе», — думаете вы. Делая то, что вам якобы нравится, и встречаясь с людьми, которые вам якобы приятны… верно?

Может быть. Но не за счет вашего здоровья. Не за счет вашей умственной стабильности. Не за счет сна и нормального питания.

Замедлитесь. Серьезно! Нажмите на тормоз. Когда вы в лучшем состоянии, вы сможете сделать гораздо больше. Состояние «вперед, вперед, вперед!» — это здорово, но периодически вы должны останавливаться. Усталость не означает, что вы слабак и неудачник – вам просто нужен отдых. Чем больше вы даете себе времени для восстановления, тем эффективнее вы сможете использовать энергию на то, что для вас больше всего важно.

Пусть ваш мозг и тело успокоятся. Дайте им отдохнуть. Дайте им расслабиться. Потратьте минутку, чтобы оглядеться и просто ощутить своё присутствие в этой жизни. Вдох-выдох. Глоток свежего воздуха. Получите удовольствие от любимой еды. Уберите в сторону список дел на сегодня и завтра. Забудьте о планах. Когда дни начинают у вас сливаться в одно единое и неразличимое целое вместе, вам нужно замедлиться. Вам нужно переоценить и рассортировать по-новому свои приоритеты. Считайте, что это Вселенная подсказывает вам взять передышку, чтобы перезагрузиться.Когда Вселенная хочет, чтобы вы замедлились

Текст: Flytothesky.ru

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