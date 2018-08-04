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Как выглядят здоровые отношения

05.08.2018 17:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наверное, не у всех людей есть четкое представление о том, как выглядят качественные и полноценные отношения. Конечно, у каждой пары есть свои особенности, а также сильные и слабые стороны, но на самом деле существует ряд аспектов, который вполне однозначно разграничивает здоровые и нездоровые отношения.

Как выглядят здоровые отношения

1. В здоровых отношениях партнеры слушают друг друга больше, нежели говорят сами.

2. Здоровые отношения – это напоминание друг другу о том, насколько партнер ценен, значим и уникален.

3. В здоровых отношениях партнер никогда не причиняет вам вред умышленно, но всегда любит безусловно.

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4. Здоровые отношения наполнены поддержкой, когда партнеры постоянно поощряют и подталкивают друг друга к лучшему и большему.

5. Здоровые отношения устраняют сомнения и не вызывают проблем, что позволяет обоим партнерам чувствовать себя свободными и дышащими полной грудью.

6. В здоровых отношениях вы никогда не проецируете вашу собственную неуверенность и недостатки на вашего партнера.

7. В здоровых отношениях вы цените и уважаете близких людей вашего партнера. Если он их любит, значит они являются значимыми людьми и для вас.

8. Здоровые отношения – это нежность, доброта, внимание и постоянное общение с желанием услышать и понять.

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9. В здоровых отношениях партнеры всегда задают вопросы, не боясь услышать ответ, и они никогда не используют эту информацию друг против друга, чтобы причинить боль или выгородить себя.

10. В здоровых отношениях вы заботитесь о партнере и вам небезразлично его физическое и психологическое здоровье.

11. В здоровых отношениях вас никогда не заставляют сомневаться в вашем здравомыслии, компетенции и знаниях.

12. Здоровые отношения – это независимость и свобода. Вы знаете, что вы есть друг у друга, и вам вдвоем хорошо, но вы не собираетесь устанавливать односторонние правила и выдвигать односторонние требования.Как выглядят здоровые отношения

Текст: Flytothesky.ru

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