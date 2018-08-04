Большую часть жизни мы проводим в работе, которая серьезно меняет нашу жизнь. Хорошо, если это влияние позитивно – мы учимся следить за своим внешним видом, увеличиваем количество контактов, прокачиваем способности, набираемся мудрости. Другое дело, когда профессия подминает человека под себя, деформируя его характер и мировоззрение. Какие профессии входят в топ самых опасных для психики, и как научиться переключаться? Мы обсудим в этой статье.





9 профессий, которые деформируют личность

• Учитель

Главная опасность в его работе – перенесение парадигмы «учитель-ученик» в личную жизнь, когда человек даже за стенами школы продолжает всех поучать, раздавать команды и требовать послушания. Многолетняя преподавательская практика делает таких людей строгими консервативными занудами, которые принимают всех вокруг за несмышленых детей и наставляют на путь истинный.

• Военный

Эти люди не понаслышке знают, что такое доблесть и честь, они прекрасно дисциплинированы, но в то же время не умеют разграничивать работу и личную жизнь. В семьях военных близкие вынуждены ходить по струнке смирно, отчитываться за каждый шаг и не рассчитывать на поблажки. Из них часто получаются довольно жесткие и требовательные родители, которым не удается выразить сопереживание, нежность или слова любви. Таковы издержки профессии.

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• Врач

По роду деятельности врачи должны находиться в постоянной боевой готовности. Каждый день они видят сотни больных и озлобленных людей, которые страдают, истерят, умирают. Все это находит отражение в их психике, порождая равнодушие и цинизм, вынуждая защищаться от излишков стресса с помощью специфического юмора, привычки подходить к проблеме строго с позиции логики, без лишних эмоций.

• Бухгалтер

Если вы думаете, что привычка сводить дебет с кредитом, составлять протоколы и дотошно высчитывать недостачу в зарплатах сотрудников – издержки профессии, мы вас огорчим – это диагноз. Бухгалтер так привыкает работать по расписанию, что переносит этот же распорядок в свою личную жизнь, требуя идеально порядка от своих домочадцев, вынося мозг своей педантичностью, финансовым контролем и тщательным планированием всей жизни на 10 лет вперед.

• Бизнесмен

Человек этой профессии должен вертеться, искать новые точки развития и совершенствования, иначе пиши пропало. Бизнесмены вынуждены думать о работе 24/7, ставя все остальное – хобби, любовь, отдых – на последнее место. Такие люди врастают в шкуру хищников, привыкают ни в чем не давать себе спуску, иначе их просто раздавят. Увы, того же они требуют и от близких – мириться со своими причудами, постоянно расти и побеждать, жить в состоянии перманентной готовности к войне.

• Юрист

Одной из главных проблем людей этой профессии становится привычка в любой ситуации просчитывать все возможные негативные сценарии, чтобы подстраховать себя со всех углов. Это делает их пессимистами, заставляет жить в постоянном стрессе и негативе. Кроме того, они испытывают колоссальное давление по долгу службы, сотрудничают не с самыми приятными людьми и часто игнорируют проблемы со здоровьем, чтобы остаться на плаву. Нужно ли говорить, как все это портит их характер?

• Журналист

Человек, который любое событие превратит в историю для репортажа, который крутится в самых горячих точках, чтобы добывать информацию любыми средствами, манипулируя умами людей. Им приходится трудно, ведь личное мнение никого не интересует. Они живут и работают в рамках 100% цензуры, что подрывает их личность, приводит к умственному истощению и равнодушному отношению к социальным проблемам.

• Психолог

Многие выбирают эту профессию из желания разобраться в себе, но чем глубже они копаются, тем больше находят проблем. Психологам приходится пропускать через себя большой поток людских переживаний, что не может не отражаться на их душевном состоянии, приводя к увеличению тревожности, раздражения, а там и до мизантропии недалеко. Психика просто не выдерживает такого напора и включает обратную реакцию – депрессию, цинизм и тотальный негативизм.

• Фрилансер

Основная проблема фриланса – это свободный график, который требует от человека жесткой самодисциплины, нестабильные доходы, что делают его уязвимым, и превращение дома в офис, когда место отдыха становится источником постоянного стресса. Последнее особенно разрушительно для психики, которая просто не может переключиться и расслабиться в стенах родного дома, что отражается и на общении с домочадцами.

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Как устранить негативное влияние профдеформаций?

 Учиться разделять работу и личную жизнь, чтобы ваш профессиональный статус не имел никакого отношения к семейным ролям. Для этого нужно меняться: если на работе вы строгий начальник и всех нагибаете, то дома роль лидера отдайте жене; а если работаете винтиком системы, то с семьей, наоборот, будьте заводилой и первопроходцем. Такая манипуляция поможет не слишком заигрываться одной ролью.

 Не бояться отказываться от дополнительных дел и мероприятий, которые не входят в сферу ваших приоритетов и не играют особенной погоды, отнимая время и силы, которые можно потратить с куда большей пользой.

 Начать делегировать часть полномочий как дома, разделяя обязанности между домочадцами, так и на работе, приобщая коллег и партнеров к труду над общим проектом.

 Включать в свое обязательное расписание не только рабочие дела, но и развлечения – поездка в зоопарк, поход в спортзал, баня, готовка пиццы. Поймите, отдых важен, он тоже требует планирования и реализации. Заведите правило на выходных не говорить о работе ни под каким предлогом!

 Найти любимое хобби, которое будет вдохновлять, вселяя в вас страсть и желание жить. Если любимое дело стало вашей профессией, тогда ищите дополнительную область самореализации, которая откроет мир с новой стороны.

Не дайте профессии себя сломить, будьте на шаг впереди!

Текст: Flytothesky.ru

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