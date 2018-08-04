Прочитайте это, если вы думаете о том, что пришло время закончить отношения

Вы уже месяцами чувствуете напряжение в общении друг с другом. Простейшие и самые невинные фразы заканчиваются ссорами и недоразумениями. Вещи, которые вы когда-то находили забавными и весёлыми, теперь выводят вас из себя. Вы раздражаете друг друга. И хотя страшно даже подумать, но вы спрашиваете себя:





Не пора ли уйти?

О да, когда-то всё началось красиво. У вас была история любви , которой аплодировали все ваши друзья. Но теперь вы спите спиной к спине и явно друг друга напрягаете.

Так вы уходите или остаетесь?

Страшно сделать выбор. Закончить всё это. Но, видимо, пора. Найдите того, кто сделает вас счастливыми, поскольку вы заслуживаете лучшего. Да, легче сказать, чем сделать, когда это происходит не с вами. У вас есть эмоциональная привязанность к этому человеку. Он видел самые темные ваши стороны, которые вы не показываете многим другим. Вы вложили все свои силы в эти отношения не для того чтобы сдаться, и вы не хотите уходить без боя.

Наверняка ваш мозг забит массой вопросов.

Я счастлив(а) в этих отношениях? А другие пары сомневаются друг в друге, как я или мой партнер? Как долго нужно вести этот бой?

И самый страшный вопрос: если это любовь, то почему я сомневаюсь в этом?

Тогда ответьте себе: вы счастливы? Вы чувствуете себя любимыми? Вы ощущаете себя в безопасности? Вы радуетесь возможности провести время вместе со своим партнером? Вы улыбаетесь, когда он вам звонит?

Если вы ответили «да» на все эти вопросы, значит сядьте и поговорите вместе. Напомните друг другу, почему вы полюбили друг друга и насколько вы важны друг для друга. И всегда помните, никто не идеален! Если вы двое можете пройти через медные трубы, в которых вы сейчас застряли, и снова сосредоточиться на своих отношениях, то над ними стоит работать.

А если нет? Что ж, тогда уходите.

Текст: Flytothesky.ru

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