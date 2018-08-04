ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прочитайте это, если вы думаете о том, что пришло время закончить отношения

05.08.2018 16:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Вы уже месяцами чувствуете напряжение в общении друг с другом. Простейшие и самые невинные фразы заканчиваются ссорами и недоразумениями. Вещи, которые вы когда-то находили забавными и весёлыми, теперь выводят вас из себя. Вы раздражаете друг друга. И хотя страшно даже подумать, но вы спрашиваете себя:

Прочитайте это, если вы думаете о том, что пришло время закончить отношения

Не пора ли уйти?

О да, когда-то всё началось красиво. У вас была история любви, которой аплодировали все ваши друзья. Но теперь вы спите спиной к спине и явно друг друга напрягаете.

Так вы уходите или остаетесь?

Страшно сделать выбор. Закончить всё это. Но, видимо, пора. Найдите того, кто сделает вас счастливыми, поскольку вы заслуживаете лучшего. Да, легче сказать, чем сделать, когда это происходит не с вами. У вас есть эмоциональная привязанность к этому человеку. Он видел самые темные ваши стороны, которые вы не показываете многим другим. Вы вложили все свои силы в эти отношения не для того чтобы сдаться, и вы не хотите уходить без боя.

Наверняка ваш мозг забит массой вопросов.

Я счастлив(а) в этих отношениях? А другие пары сомневаются друг в друге, как я или мой партнер? Как долго нужно вести этот бой?

И самый страшный вопрос: если это любовь, то почему я сомневаюсь в этом?

Тогда ответьте себе: вы счастливы? Вы чувствуете себя любимыми? Вы ощущаете себя в безопасности? Вы радуетесь возможности провести время вместе со своим партнером? Вы улыбаетесь, когда он вам звонит?

Если вы ответили «да» на все эти вопросы, значит сядьте и поговорите вместе. Напомните друг другу, почему вы полюбили друг друга и насколько вы важны друг для друга. И всегда помните, никто не идеален! Если вы двое можете пройти через медные трубы, в которых вы сейчас застряли, и снова сосредоточиться на своих отношениях, то над ними стоит работать.

А если нет? Что ж, тогда уходите.Прочитайте это, если вы думаете о том, что пришло время закончить отношения

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Любовь живет три года? Или 5 «умных» советов, которые далеки от правды!

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы уже месяцами чувствуете напряжение в общении друг с другом. Простейшие и самые невинные фразы заканчиваются ссорами и недоразумениями. Вещи, которые вы когда-то...
 
Новости дня
Новости
 
5 самых манипулятивных знаков зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика