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20 лучших фотографий недели
05.08.2018 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Завершилась очередная неделя, поэтому настало время традиционной рубрики — 20 лучших фото. Мы снова приготовили для вас подборку самых новых, самых необычных, интересных снимков. Где-то удивительно красивых, где-то странных или непонятных… Какое фото вас цепляет или какое из них просто нравится больше других? Возможно, это портрет человека, от глаз которого невозможно оторваться? Или пейзаж, изображающий величественные горы? Смотрим!
1. СПб. Фотограф
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