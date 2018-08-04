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20 лучших фотографий недели

05.08.2018 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Завершилась очередная неделя, поэтому настало время традиционной рубрики — 20 лучших фото. Мы снова приготовили для вас подборку самых новых, самых необычных, интересных снимков. Где-то удивительно красивых, где-то странных или непонятных… Какое фото вас цепляет или какое из них просто нравится больше других? Возможно, это портрет человека, от глаз которого невозможно оторваться? Или пейзаж, изображающий величественные горы? Смотрим!

1. СПб. Фотограф Marat Safin

2. Шарф. Фотограф Andrey Brandis

3. Космос нас ждет. Фотограф Jesse Sacdalan

4. Маленькая пантера. Фотограф Tarik HZ

5. Казань. Фотограф Marat Safin

6. Красная луна. Фотограф Hans Jörg Leth

7. Над городом. Фотограф Jo Seok Seo

8. Слава короля. Фотограф 罗一颂 Roy Soong

9. Куба. Фотограф Yang Shuai

10. Лебединое трио. Фотограф Friedrich Beren

11. Отражение восхода. Фотограф Josh Saeki

12. София. Фотограф Andreas Weise

13. Не торопись. Фотограф R.C.

14. Тихая бухта. Крым. Фотограф Olga Tarasyuk

15. Надежда. Фотограф fengfan

16. Верхом на облаках. Фотограф Erwin Bosman

17. Шестеро. Фотограф Dany Eid

18. Завершение хорошего дня. Фотограф Antonio Amati

19. Взаимная симпатия. Фотограф Sasin Tipchai

20. «Девушка, постойте!» Фотограф Georgy Chernyadyev

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

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Завершилась очередная неделя, поэтому настало время традиционной рубрики — 20 лучших фото. Мы снова приготовили для вас подборку самых новых, самых необычных,...
 
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