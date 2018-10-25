ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

26.10.2018 10:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Хотите немного впечатляющих цифр? Оказывается, в ванной комнате человек проводит около 1,5 лет своей жизни. И полгода жизни он тратит на то, чтобы принимать душ. В этом нет ничего удивительного, поскольку гигиена крайне важна. Но мало кто знает, что даже в душевой кабинке мы можем совершать непростительные ошибки. Давайте посмотрим на самые распространенные из них.

Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

● Вы пренебрегаете душем после пробежки или тренировки

Некоторые люди думают, что душ после тренировки следует принимать только для устранения запаха. Но на самом деле есть и другие причины: потоотделение стимулирует размножение бактерий на вашей коже, а это может вызвать сыпь или другие кожные недуги.

● Вы избегаете контрастного душа

После мытья обязательно включите прохладную воду на полминуты. Это укрепит вашу стрессоустойчивость, сделает вашу иммунную систему сильнее и будет работать как антидепрессант. Однако учтите, что контрастный душ на ночь может спровоцировать бессонницу и проблемы со сном.

● Вы принимаете душ и моете волосы каждый день

Людям с ослабленными и истонченными волосами не рекомендуется ежедневно мыть их. Лучший вариант – это принимать душ и мыть волосы два (максимум три) раза в течение недели. Кроме того, чрезмерное увлечение водными процедурами сушит и раздражает кожу, так как вода убирает «хорошие» бактерии и увеличивает шансы возникновения инфекций.

● Вы заворачиваете мокрые волосы в полотенце

Мокрые волосы очень хрупкие и легко ломаются. Когда вы плотно заматываете голову в полотенце, то вы попросту травмируете свои волосы. Кроме того, из-за высокой температуры сальные железы начинают более активно вырабатывают жир.

● Вы забываете о чистке душевой насадки

Если вы долгое время не чистите насадку для душа, вы вскоре заметите на насадке налёт, а он, кстати, небезопасен для вашего здоровья. Здесь, в этом налёте, происходит усиленное размножение бактерий, вызывающих всевозможные малоприятные заболевания.

● Вы неправильно выбрали мыльницу

Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

Посмотрите на свою мыльницу. Вся вода с мыла стекает или застаивается внутри, поскольку ваша мыльница без отверстий? Именно в застоявшейся воде бактерии особенно охотно размножаются.

● Вы храните свою бритву в душе

Чтобы предотвратить размножение бактерий на бритве (а это весьма интимный аксессуар, не так ли?), положите её на полотенце, чтобы она высохла. И, конечно же, не забывайте систематически менять её лезвие.

● Вы долго пользуетесь одним полотенцем

Если вы после душа оставляете его висеть на крючке влажным, то это тоже отличный рассадник для бактерий. Врачи рекомендуют пользоваться полотенцем не более трех раз, а потом сразу же отправлять его в стирку.

● Вы не моете ванну или душевую кабинку после принятия душа.

Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

Это обязательное действие ради вашего же здоровья. Влажная среда стимулирует размножение вредоносных бактерий, а значит распространение инфекции.

● Вы оставляете в душе губку

Оставляя губку в душе, вы опять же позволяете разным бактериям быстрее размножаться в приятных влажных условиях. Обязательно вымойте губку и храните ее в сухом месте.

● Вы не моете ступни

Принимать душ — значит мыть всё тело, включая ступни. Некоторые люди не моют ступни, поскольку они ошибочно полагают, что мыльная вода стекает вниз по телу, и ноги моются автоматически. К сожалению, это не так, и если вы не будете мыть ступни, то вы повышаете риск возникновения ногтевого грибка.Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Лечим простуду: 5 народных средств, к которым мы прибегаем по ошибке

Сообщение Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа появились сначала на Flytothesky.ru.

 
 
Ссылка на источник 151
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотите немного впечатляющих цифр? Оказывается, в ванной комнате человек проводит около 1,5 лет своей жизни. И полгода жизни он тратит на то, чтобы принимать душ. В...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: На что вы готовы пойти ради успеха?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика