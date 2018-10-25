Ошибки, которые вы совершаете при принятии душа

Хотите немного впечатляющих цифр? Оказывается, в ванной комнате человек проводит около 1,5 лет своей жизни. И полгода жизни он тратит на то, чтобы принимать душ. В этом нет ничего удивительного, поскольку гигиена крайне важна. Но мало кто знает, что даже в душевой кабинке мы можем совершать непростительные ошибки. Давайте посмотрим на самые распространенные из них.





● Вы пренебрегаете душем после пробежки или тренировки

Некоторые люди думают, что душ после тренировки следует принимать только для устранения запаха. Но на самом деле есть и другие причины: потоотделение стимулирует размножение бактерий на вашей коже, а это может вызвать сыпь или другие кожные недуги.

● Вы избегаете контрастного душа

После мытья обязательно включите прохладную воду на полминуты. Это укрепит вашу стрессоустойчивость, сделает вашу иммунную систему сильнее и будет работать как антидепрессант. Однако учтите, что контрастный душ на ночь может спровоцировать бессонницу и проблемы со сном.

● Вы принимаете душ и моете волосы каждый день

Людям с ослабленными и истонченными волосами не рекомендуется ежедневно мыть их. Лучший вариант – это принимать душ и мыть волосы два (максимум три) раза в течение недели. Кроме того, чрезмерное увлечение водными процедурами сушит и раздражает кожу, так как вода убирает «хорошие» бактерии и увеличивает шансы возникновения инфекций.

● Вы заворачиваете мокрые волосы в полотенце

Мокрые волосы очень хрупкие и легко ломаются. Когда вы плотно заматываете голову в полотенце, то вы попросту травмируете свои волосы. Кроме того, из-за высокой температуры сальные железы начинают более активно вырабатывают жир.

● Вы забываете о чистке душевой насадки

Если вы долгое время не чистите насадку для душа, вы вскоре заметите на насадке налёт, а он, кстати, небезопасен для вашего здоровья. Здесь, в этом налёте, происходит усиленное размножение бактерий, вызывающих всевозможные малоприятные заболевания .

● Вы неправильно выбрали мыльницу





Посмотрите на свою мыльницу. Вся вода с мыла стекает или застаивается внутри, поскольку ваша мыльница без отверстий? Именно в застоявшейся воде бактерии особенно охотно размножаются.

● Вы храните свою бритву в душе

Чтобы предотвратить размножение бактерий на бритве (а это весьма интимный аксессуар, не так ли?), положите её на полотенце, чтобы она высохла. И, конечно же, не забывайте систематически менять её лезвие.

● Вы долго пользуетесь одним полотенцем

Если вы после душа оставляете его висеть на крючке влажным, то это тоже отличный рассадник для бактерий. Врачи рекомендуют пользоваться полотенцем не более трех раз, а потом сразу же отправлять его в стирку.

● Вы не моете ванну или душевую кабинку после принятия душа.





Это обязательное действие ради вашего же здоровья . Влажная среда стимулирует размножение вредоносных бактерий, а значит распространение инфекции.

● Вы оставляете в душе губку

Оставляя губку в душе, вы опять же позволяете разным бактериям быстрее размножаться в приятных влажных условиях. Обязательно вымойте губку и храните ее в сухом месте.

● Вы не моете ступни

Принимать душ — значит мыть всё тело, включая ступни. Некоторые люди не моют ступни, поскольку они ошибочно полагают, что мыльная вода стекает вниз по телу, и ноги моются автоматически. К сожалению, это не так, и если вы не будете мыть ступни, то вы повышаете риск возникновения ногтевого грибка.

Текст: Flytothesky.ru

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