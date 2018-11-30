Хоум-стейджинг – что это? Как провести предпродажную подготовку недвижимости?

Хоум-стейджинг в переводе на русский язык означает «вывод квартиры/дома на сцену», подготовка собственности к продаже, чтобы повысить ее привлекательность для потенциальных покупателей.

Если приложить усилия и потратиться на подготовительный процесс, имущество можно продать намного дороже за достаточно короткое время.

Обсудим детально, как подготовить недвижимость к решающим стадиям продажи – демонстрации потенциальному покупателю и съемочному процессу. Для этого стоит придерживаться идентичных рекомендаций:

Ремонт-минутка. Стоит исключить неловкие моменты, когда потенциальный покупатель заметит сломанную розетку, не сможет включить освещение в туалете или споткнется об оторванный линолеум. В доме должно все работать, иначе стоимость снизится, а впечатление будет бесповоротно испорчено.

Идеальный порядок и чистота. Покупатель должен быть приятно удивлен, у него должно сформироваться устойчивое желание купить недвижимость и поселиться в ней. Вряд ли кого-то впечатлит отсутствие порядка на столе и грязь в ванной комнате.

Захламленности – бой! Перед тем, как рекламировать недвижимость, необходимо избавиться от ненужных вещей. На полках не должно быть безделушек, собирающих пыль, игрушек вашего возраста, старых книг, которые никто никогда не читал. Жилье, освобожденное от ненужных предметов, приобретет привлекательность и станет намного просторнее.

Позитивный настрой. Важно не переусердствовать. Не стоит прятать абсолютно все вещи, чтобы дом не выглядел заброшенным или неуютным. Агенты по недвижимости рекомендуют оставлять в комнатах некоторые акценты. Например, новая скатерть или чайный сервиз на кухне, свежие фрукты на столе. В ванной – на застиранные, а новые полотенца, в жилых комнатах – картины, декоративные подушки, живые цветы.

Максимум света. Жилище должно «светиться изнутри». Во всех комнатах включите освещение, при этом свет не должен раздражать глаза. Обратите внимание на то, чтобы лампа светила мягко, но не тускло.

Специалисты фирмы «Альтернатива Брест» готовы предоставить вам помощь в проведении предпродажной подготовки вашего дома, трехкомнатной квартиры. По желанию мы также выполним профессиональную фотосъемку недвижимости и представим дом или в квартиру в выгодных ракурсах.