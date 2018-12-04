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То, что вы ассоциируете с этими цветами, расскажет о ваших тайных желаниях
05.12.2018 01:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Людям свойственно игнорировать свои желания, заменяя их более «рациональными» вещами. Не секрет, что отложенные на верхнюю полку мысли и идеи никуда не исчезают, а просто ждут своего часа выстрелить во второй (а то и третий) раз. Сегодня мы немного покопаемся у вас в голове и выясним ваши тайные желания. Может, увидев результаты теста, вы поймете, что именно удерживает вас от исполнения мечты.
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Людям свойственно игнорировать свои желания, заменяя их более «рациональными» вещами. Не секрет, что отложенные на верхнюю полку мысли и идеи никуда не исчезают, а...
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