То, что вы ассоциируете с этими цветами, расскажет о ваших тайных желаниях

Людям свойственно игнорировать свои желания, заменяя их более «рациональными» вещами. Не секрет, что отложенные на верхнюю полку мысли и идеи никуда не исчезают, а просто ждут своего часа выстрелить во второй (а то и третий) раз. Сегодня мы немного покопаемся у вас в голове и выясним ваши тайные желания. Может, увидев результаты теста, вы поймете, что именно удерживает вас от исполнения мечты.

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Шар с предсказанием расскажет, что вас ждет в ближайшее время