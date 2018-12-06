Редакция Flytothesky тестирует эффективные тренажеры по английскому языку

Английский язык на сегодняшний день является основным языком международного общения. В интернете огромное множество видеолекций и онлайн-материалов, но почему же тогда изучение английского становится такой большой проблемой? Неужели даже такое многообразие доступной информации не помогает? Всё дело в подходе! Если вы решили самостоятельно изучать язык, очень важно выбрать правильную стратегию. И тренажеры по английскому языку — отличный вариант.





Специально для этого был разработан уникальный сервис для изучения английского языка – Puzzle English . Сервис включает в себя блоки с разного рода заданиями. При помощи интерактивных игр вы сможете быстро и с лёгкостью изучать английский даже с нуля.

Два человека из редакции Flytothesky с совершенно разным уровнем знаний протестировали на себе тренажеры по английскому языку от Puzzle English. Выводы читайте ниже.

Сергей, 22 года Уровень владения английским: Начальный. «Могу составить самые простые предложения. Словарный запас оставляет желать лучшего:) Анна, 21 год

Уровень владения английским: Уверенный. «Свободно перевожу аудио- и видеодорожки, не испытываю проблем во время разговора с носителями языка.

Тренировки слов

Специальный тренажер , разработанный для быстрого запоминания слов. Вы можете выбрать то количество слов, которое вам нужно, и настроить свой график изучения. После пятикратного повторения вам удастся без затруднений запомнить любое слово, наборы слов и даже наборы фраз.

Сергей Порадовало то, что не приходится добавлять по одному слову. Есть возможность добавить интересующую тебя категорию и сразу начать ее изучать. Аня Было приятно увидеть в списке предложенных наборов довольно сложные и технические темы. Возможно, будет полезно тем, кто пользуется английским не так часто, но не хочет терять словарный запас.

Данетка

Следующим шагом будет закрепление ранее выученных слов, чтобы случайно не забыть их. Для этого была разработана игра « Данетка ». Её суть заключается в предоставлении пользователю возможности определить, правильно переведено слово или нет. Чтобы игра была эффективна, введён лимит по времени – 60 секунд! По мере прохождения игры вы получаете очки: чем больше правильных и сложных ответов, тем больше очков. Если вы отвечаете правильно на несколько вопросов подряд, то получаете дополнительные секунды. А если вы любите быть первым во всём, можно посоревноваться со своими друзьями, т.к. сумма баллов отражается в общем рейтинге.

Сергей Просидел за игрой минут 40, хотя до этого момента никогда не тратил на английский более 15 минут. Затягивает довольно сильно. Особенно когда пытаешься побить свой же рекорд. Аня Очень затягивает, десять минут пролетели, как одна. Периодически встречаются довольно необычные и редкие слова, которые делают эту игру по-своему сложной. Ограничение по времени добавляет ощущение какой-то гонки, отчего появляется азарт.

Уроки грамматики

Слова выучили, закрепили, и что дальше? А дальше грамматика! Здесь вы сможете изучить основы правил, научитесь строить предложения и сложные конструкции, запомните устойчивые выражения – на Puzzle English есть всё, что только можно себе представить. Вам будет предоставлен выбор актуальных уроков , нужные из которых вы сможете просмотреть, а ненужные – пропустить.

Сергей Для меня грамматика в любом языке — это самое трудное. Все уроки здесь структурированы и понятны, особенно уроки от одного из преподавателей – Антона. Он замечательно объясняет. Аня Много кому, включая меня, проще воспринимать новую информацию, слушая кого-то знающего. Еще один плюс: закрепление новой темы соответствующими заданиями, как в школе:)

Тренажер по грамматике

Дальше, как вы уже поняли, нужно закрепить полученные знания. Пользователи смогут испытать себя на тренажёре грамматики . Там они могут выполнять различные упражнения, получая рекомендации и повторяя то, в чём допускают ошибки. Кстати, сервис автоматически анализирует пробелы и выводит больше заданий по этим темам.

Ну а те, кто хочет перейти на новый уровень, могут испытать такую функцию, как « Транслейты », делая перевод отдельных слов и предложений столько раз, сколько понадобится.