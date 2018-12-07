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Нумерология расскажет о вашем самом красивом недостатке!
08.12.2018 11:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Никто не идеален, и этого не изменить. Конечно, стремиться к своему идеальному «я» — это правильно, но не стоит зацикливаться лишь на конечном результате. У каждого есть свои недостатки, от которых никуда не убежать. Да и стоит ли пытаться? Многие вещи, которые мы считаем минусами, на самом деле вовсе ими не являются. Именно они и притягивают к нам окружающих. Какой ваш самый красивый недостаток?
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Никто не идеален, и этого не изменить. Конечно, стремиться к своему идеальному «я» — это правильно, но не стоит зацикливаться лишь на конечном результате. У...
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