Шанс, что вы пройдете этот тест на «отлично», равен примерно 15%. Хотите попробовать?

Что может быть проще, чем самый обычный квадрат или круг? Мы видим эти фигуры настолько часто, что попросту не обращаем на них внимания. Вдумайтесь только: прямоугольный стол, круглые тарелки… Простые фигуры окружают нас везде. Загвоздка только в том, что названий большинства их них мы элементарно не знаем. Может, вы сможете вспомнить хотя бы половину? Геометрический тест проверит вас!





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