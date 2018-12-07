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Шанс, что вы пройдете этот тест на «отлично», равен примерно 15%. Хотите попробовать?
08.12.2018 16:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что может быть проще, чем самый обычный квадрат или круг? Мы видим эти фигуры настолько часто, что попросту не обращаем на них внимания. Вдумайтесь только: прямоугольный стол, круглые тарелки… Простые фигуры окружают нас везде. Загвоздка только в том, что названий большинства их них мы элементарно не знаем. Может, вы сможете вспомнить хотя бы половину? Геометрический тест проверит вас!
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Что может быть проще, чем самый обычный квадрат или круг? Мы видим эти фигуры настолько часто, что попросту не обращаем на них внимания. Вдумайтесь только:...
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