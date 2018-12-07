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Шанс, что вы пройдете этот тест на «отлично», равен примерно 15%. Хотите попробовать?

08.12.2018 16:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что может быть проще, чем самый обычный квадрат или круг? Мы видим эти фигуры настолько часто, что попросту не обращаем на них внимания. Вдумайтесь только: прямоугольный стол, круглые тарелки… Простые фигуры окружают нас везде. Загвоздка только в том, что названий большинства их них мы элементарно не знаем. Может, вы сможете вспомнить хотя бы половину? Геометрический тест проверит вас!

Шанс, что вы пройдете этот тест на «отлично», равен примерно 15%. Хотите попробовать?

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Что может быть проще, чем самый обычный квадрат или круг? Мы видим эти фигуры настолько часто, что попросту не обращаем на них внимания. Вдумайтесь только:...
 
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