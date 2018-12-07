|
Какой камень-талисман соответствует вашему знаку зодиака
08.12.2018 16:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Драгоценным и полудрагоценным
Овен
Овны импульсивны и эгоистичны. Такие черты мешают доводить им дело до конца. Чтобы справиться с необузданным характером, Овнам нужно носить бриллиант. Он наделит своего обладателя спокойствием, рассудительностью и не даст «рубить с плеча». Женщинам и мужчинам, отличающимся сильным темпераментом, также хорошим амулетом станет сиреневый аметист.
Для успешной карьеры представителям сильного пола нужно носить перстень с гранатом. А вот женщине в этом же плане поможет яшма красного цвета. Желтый сапфир поможет выйти из сложной ситуации и сделать правильный выбор. Талисманы мужчинам лучше носить в серебряной оправе.
Телец
Идеалисты-Тельцы склонны к нерешительности и излишней придирчивости. Какой камень-талисман подойдет им? Для женщин хорошим оберегом станет бирюза, а для мужчин — агат черного цвета. Беременной женщине нужно носить жемчужный агат или кахолонг, который поможет легче перенести роды и защитить малыша.
Из-за скрытности Тельцы кажутся малообщительными. Проявить себя хорошими собеседниками им поможет сардоникс. Особенно это касается неженатых мужчин, которые неуверенны в себе. Изумруд нужно носить тем, кто решает важные финансовые вопросы. Этот камень придаст мудрости и снимет стресс. Циркон мужчинам поможет разоблачать лжецов, а тем, которые слишком прямолинейны, избежать ненужных споров.
Близнецы
Трудоспособные Близнецы умеют работать в режиме многозадачности. Поэтому они тратят много сил. Им нужно носить лунный камень, который поможет выбрать одно важное дело и не растрачивать энергию, а также снять усталость. Девушкам он поспособствует укреплению отношений.
Быстрый путь к достижению цели мужчинам укажет александрит, но на ночь его лучше снимать. Карьеристу хорошо подойдет янтарь. Склонным к болезням Близнецам подойдет агат. Найти любовь девушке поможет хризопраз. Для контроля чувств и эмоций подходит топаз, который делает своих обладателей более уравновешенными.
Рак
Раки — чувственные натуры с богатым воображением, ранимы и инертны. Чтобы обрести решительность в важном деле, женщине нужно носить жемчуг. Однако если она находится в поиске отношений, перед знакомством его лучше снимать. Для карьеристок лучшим талисманом станет аметист. Лидерские качества усилит лунный камень или агат.
Для мужчин прекрасно подойдут черный агат, который подарит уверенность в себе, и оникс: этот камень-талисман придаст силы и мужества. От излишней меланхолии избавит изумруд, который поможет контролировать негативные эмоции.
Лев
Самовлюбленным Львам не хватает тактичности и осмотрительности, хотя энергии им не занимать. Мощным оберегом для Львов станет золотой перстень с яшмой или янтарем.
Женщинам-руководителям лучше носить в качестве талисмана гранат, который наделит их энергией. Сердолик и янтарь уберегут от болезней. Слишком импульсивным женщинам спокойствие придаст нефрит. Мужчину успокоит сапфир, сделает его сдержаннее и мудрее. Хризолит прибавит терпимости к окружающим. Топаз поможет вычислить недоброжелателей и завистников.
Дева
Девы склонны к перфекционизму и предпочитают доверять более разуму, чем чувствам. Мягкосердечность им поможет развить такой талисман, как нефрит, также он укрепит здоровье. Лучшим оберегом для Дев и для их семьи станет изумруд.
Жемчуг — успокаивает и умиротворяет. Сапфир разгонит тоску. Агат усилит обаяние и уверенность. Авантюрин будет поддерживать женщину в хорошем настроении. Мужчинам, склонным к постоянным метаниям, поможет лазурит, а сохранить финансовую прибыль — яшма.
Весы
Часто Весы склонны долго принимать решение, им не хватает уверенности и умения смотреть на факты реально. Женщине, склонной к перепадам настроения, нужно носить опал. Аметист придаст сил и укрепит волевые качества. Малахит увеличит творческий потенциал.
Мужчине опал поможет быть спокойным и удержаться от крайностей. Циркон будет полезен Весам, занимающимся бизнесом, где необходимо уметь налаживать коммуникации. Берилл мужчине поможет сохранять хорошее настроение.
Скорпион
Конфликтным Скорпионам не хватает терпимости и умение прощать. Аквамарин успокоит и охладит страстную натуру. Черный опал сделает своего обладателя мудрее и уравновешеннее.
Женщинам, родившимся в последней декаде октября, нужно носить твердые полупрозрачные кристаллы: тигровый глаз, змеевик. Девушкам, родившимся в первой декаде ноября, подойдет бирюза, коралл и сардоникс. Мужчинам, желающим усилить свою сексуальность, нужно носить кровавик в серебряной оправе, а сохранить гармонию в семье им поможет турмалин.
Стрелец
Авторитарным Стрельцам не хватает дисциплины. Им трудно доводить дела до конца. В этом им поможет бирюза: она направит их энергию в необходимое русло.
Сапфир сделают мужчину уравновешеннее. Топаз наделит его решительностью и энергией. Мужчине, занятым интеллектуальной деятельностью, нужно носить аметист.
Козерог
Трудолюбивые и упорные Козероги стремятся к достижению небывалых высот. Удачу в деле им принесет рубин: придаст сил и раскроет талант. Хорошее настроение женщине подарит гранат. Незамужним нужно носит сердолик. От внутренних барьеров и скованности поможет горный хрусталь. Избавиться от негативных воздействий поспособствует агат.
Лидерские качества мужчине раскроет оникс. Успех в бизнесе принесет хризопраз. Придаст сил александрит. Уверенность в себе принесет кремень.
Водолей
Смелым и оригинальным Водолеям характерно некоторое зазнайство и холодность. Главным для них оберегом станет аметист. Он делает своего обладателям счастливее, усиливает оптимизм и способствует концентрации. Для творческих личностей подойдет циркон.
Женщине нужно носить жемчуг, который поможет сглаживать конфликты в семье и становиться более нежной. Янтарь усилит интуитивные способности. Аквамарин сбережет от обмана. Достигать поставленные цели мужчине поможет агат. Нефрит придаст уверенности и сохранит энергию. Сапфир поможет не бояться конкурентов и завершить начатое дело.
Рыбы
Импульсивные тревожные Рыбы нуждаются в защите. Им трудно смириться с реальностью, поэтому они часто живут иллюзиями. Аквамарин поможет преодолеть женщине замкнутость и стеснительность. Аметист наделит уверенностью в себе и поспособствует карьере. Жемчуг укрепит здоровье и усилит интуицию.
Аметист поможет мужчинам восстановиться и научиться контролировать эмоции. Сапфир придаст сил и поднимет настроение. Коралл принесет удачу в бизнесе. Творческим мужчинам нужно носить турмалин.
Текст:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драгоценным и полудрагоценным камням уделяется особе внимание еще с древних времен. Они определяли статус людей, которые их носили, и считались их талисманами....
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)