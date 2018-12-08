То, что вы увидели первым, раскроет ваш истинный возраст!





С возрастом мы меняемся, а вместе с нами меняются и наши приоритеты, наш характер. Мы начинаем замечать мелочи, которых раньше не видели. Обращать внимание на вещи, которым до этого не предавали значения. Именно на это и будет ориентирован наш сегодняшний тест! Выберите то, на что упал ваш взгляд в первую очередь, а мы попытаемся вычислить ваш истинный возраст! Ну что, приступим?

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