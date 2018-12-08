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20 лучших фотографий недели

09.12.2018 20:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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20 лучших фотографий недели

Говорят, что фотографии — это свидетельства нашего прошлого. Это наши воспоминания, точнее то, что помогает их сохранить. Фото могут рассказать нам о моментах из памяти других людей: что они видели своими глазами, о чем думали, что чувствовали. Итак, 20 лучших фотографий недели дают вам возможность увидеть картинки из прошлого других людей. Какие же невероятные моменты фотографы смогли запечатлеть с помощью своих камер?

1. Когда тени играют со светом. Фотограф Julia Wimmerlin

2. Город пробуждения. Фотограф Wonderful journey Guo

3. Прогулки с собакой. Фотограф Taiga

4. Небо в огне. Фотограф Birdies Landscapes

5. Воздухоплавание пустыни в Намибии. Фотограф Michael Voss

6. Внутренний двор. Фотограф fam adl

7. Остановка — часть путешествия. Фотограф 未知风

8. Над городом. Фотограф alessandro fisco

9. Огни дома. Фотограф İlhan Eroglu

10. Метель. Фотограф Saskia Dingemans

11. Минск. Фотограф Marat Safin

12. Огонь и лед. Фотограф Manfred Sket

13. Рыбалка с друзьями. Фотограф Ahmet GÖRGÜN

14. Портрет. Фотограф Marta Bevacqua

15. Париж в тумане. Фотограф Serge Ramelli

16. Начало работы. Фотограф Benny bulke

17. Момент. Фотограф Nazım TETİK

18. Северный край. Фотограф Hans-Peter Ilge

19. Вход в море. Фотограф Jörn Brede

20. Черно-белая радуга. Фотограф NiStar PS

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

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Теги: Минск
 
 
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Говорят, что фотографии — это свидетельства нашего прошлого. Это наши воспоминания, точнее то, что помогает их сохранить. Фото могут рассказать нам о моментах из...
 
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