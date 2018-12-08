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20 лучших фотографий недели
09.12.2018 20:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Говорят, что фотографии — это свидетельства нашего прошлого. Это наши воспоминания, точнее то, что помогает их сохранить. Фото могут рассказать нам о моментах из памяти других людей: что они видели своими глазами, о чем думали, что чувствовали. Итак, 20 лучших фотографий недели дают вам возможность увидеть картинки из прошлого других людей. Какие же невероятные моменты фотографы смогли запечатлеть с помощью своих камер?
1. Когда тени играют со светом. Фотограф
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