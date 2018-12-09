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10 полезных и необычных подарков на Новый год

09.12.2018 22:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Скоро Новый год, а вы ещё не успели купить подарки вашим друзьям и родным? А времени остаётся всё меньше и меньше? Чтобы помочь вам в этом нелёгком деле, мы составили подбору из 10 классных вариантов. Итак, необычные и полезные подарки на Новый год.

1. Географическая карта

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Эта географическая карта со специальным стирающимся покрытием. Здесь вы можете стирать те страны, в которых побывали. Такой подарок отлично мотивирует больше путешествовать в новом году.

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2. Тетрис

10 полезных и необычных подарков на Новый год

С современным темпом жизни и техническими инновациями люди 24/7 используют свои девайсы. А ведь раньше все обожали играть в тетрис, помните?

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3. Органайзер для наушников

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Каждый сталкивался с проблемой запутанных наушников. Причём, чем быстрее вам нужно ими воспользоваться, тем они более запутаны. Такой органайзер поможет поддерживать порядок в вашей сумке и будет держать наушники в полной безопасности.

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4. Чехол-органайзер для мелочей

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Такой чехол — очень полезная штуковина! Кабели, флешки, переходники, портативные устройства, аккумуляторы – всё можно вместить в органайзер. Особенно оценят подарок фотографы, программисты, видеографы, да и просто те, кто постоянно теряют мелкие вещи.

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5. Светодиодный ночник

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Каждая девушка мечтает получить такой светильник! Это не только очень романтичный и необычный подарок, но и красивый декор для дома.

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6. Светильник-письменная доска

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Каждый найдёт, как применить такой светильник в своей жизни. Например, на нём можно писать мотивирующие фразы, а также оставлять себе напоминания.

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7. Чехол для ноутбука

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Красивый мраморный чехол, который будет не только беречь ваш гаджет, но приносить эстетическое удовольствие. На сайте очень много разнообразных чехлов на все вкусы.

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8. Маска для сна

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Прикольный и милый подарок! Маска для сна доступна в четырёх цветах, поэтому можно сразу заказать нескольким друзьям.

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9. Подарочный набор

10 полезных и необычных подарков на Новый год

Не знаете, что бы такого подарить, чтобы было и красиво, и полезно, и произвело впечатление? Такой готовый набор можно купить в качестве подарка. Туда входит шарф, милая игрушка, открытка и кармическая чашка. Есть варианты для женщин и мужчин.

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10. Набор открывалок для бутылок

10 полезных и необычных подарков на Новый год

На первый взгляд вам покажется, что это просто бутылка вина. Но это не так! Внутри хранятся инструменты для открывания бутылок. Выглядит очень необычно. Такой подарок обязательно понравится вашим друзьям!

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Скоро Новый год, а вы ещё не успели купить подарки вашим друзьям и родным? А времени остаётся всё меньше и меньше? Чтобы помочь вам в этом нелёгком деле, мы составили...
 
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