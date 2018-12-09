10 полезных и необычных подарков на Новый год

Скоро Новый год, а вы ещё не успели купить подарки вашим друзьям и родным? А времени остаётся всё меньше и меньше? Чтобы помочь вам в этом нелёгком деле, мы составили подбору из 10 классных вариантов. Итак, необычные и полезные подарки на Новый год.
1. Географическая карта
Эта географическая карта со специальным стирающимся покрытием. Здесь вы можете стирать те страны, в которых побывали. Такой подарок отлично мотивирует больше путешествовать в новом году.
Каждый сталкивался с проблемой запутанных наушников. Причём, чем быстрее вам нужно ими воспользоваться, тем они более запутаны. Такой органайзер поможет поддерживать порядок в вашей сумке и будет держать наушники в полной безопасности.
Такой чехол — очень полезная штуковина! Кабели, флешки, переходники, портативные устройства, аккумуляторы – всё можно вместить в органайзер. Особенно оценят подарок фотографы, программисты, видеографы, да и просто те, кто постоянно теряют мелкие вещи.
Не знаете, что бы такого подарить, чтобы было и красиво, и полезно, и произвело впечатление? Такой готовый набор можно купить в качестве подарка. Туда входит шарф, милая игрушка, открытка и кармическая чашка. Есть варианты для женщин и мужчин.
На первый взгляд вам покажется, что это просто бутылка вина. Но это не так! Внутри хранятся инструменты для открывания бутылок. Выглядит очень необычно. Такой подарок обязательно понравится вашим друзьям!