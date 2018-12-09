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Эти знаки зодиака умеют производить хорошее первое впечатление
10.12.2018 18:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы преподносите себя людям? Вы умеете презентовать себя в позитивном ключе? Если это так, то вам повезло. Создать хорошее впечатление — ключевая задача, когда вы, к примеру, пытаетесь устроиться на работу или идете на важную встречу. Кроме того, это помогает вам наладить полезные и долговременные связи и знакомства. Первые впечатления обычно остаются на всю жизнь, хотя на их формирование уходит буквально несколько секунд. Некоторые вещи, которые гарантируют вам успех, достаточно просты: например, зрительный контакт, улыбка и демонстрация хороших манер. Эти шесть знаков зодиака особенно в этом преуспевают.
1. Овен
Овен настолько активен и полон энтузиазма, что моментально
2. Телец
Телец – это один из наиболее приземленных знаков, но он отлично знает, как произвести нужное впечатление. Его отличает невероятный и уникальный стиль. Поэтому людям обычно хочется заполучить Тельца в свою команду или компанию. Телец знает, что быть вежливым не значит быть скучным, и что это больше касается
3. Близнецы
Близнецы очень адаптивны, коммуникабельны и искусны в общении. Им присуще умение очаровывать практически всех, и люди чувствуют себя в их компании легко и непринужденно. Близнецы открыты, у них нет предвзятости, и они способны принимать различия людей без осуждения. Их язык тела, жесты и мимика излучают доброжелательность и позитивный настрой, что не может не привлекать окружающих.
4. Лев
Львы умеют себя преподносить в обществе – они одеты с иголочки, ухожены, и у них всегда
5. Скорпион
Скорпионы знают, что нужно сделать, чтобы произвести хорошее впечатление. Они великолепно держатся, говорят правильные вещи, и им достаточно комфортно в своем теле, чтобы не выглядеть неловко. Они заранее готовятся к любой ситуации, будут детально изучать компанию перед собеседованием, проработают темы для разговоров и, возможно, даже подберут подходящие шутки. Скорпионы очень интуитивны, поэтому они склонны следовать своему внутреннему голосу. Если они чувствуют, что им нужно быть открытыми, но не слишком спонтанными, они такими и будут.
6. Стрелец
Стрельцам не нужно притворяться или имитировать
А вы умеете производить хорошее первое впечатление?
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Как вы преподносите себя людям? Вы умеете презентовать себя в позитивном ключе? Если это так, то вам повезло. Создать хорошее впечатление — ключевая задача, когда...
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