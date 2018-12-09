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Сложная головоломка на поиск слова. Справитесь?
10.12.2018 19:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы не раз видели головоломки на поиск слова, не так ли? Но уверяем вас, такой вы еще не встречали. Задача простая: требуется найти на изображении слово KAYAK. Что здесь может быть сложного? Тем более, что это слово – палиндром, с двух сторон пишется одинаково. Но по какой-то причине именно сегодняшняя головоломка вызывает у большинства пользователей легкую панику. Хотите узнать, почему?
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Вы не раз видели головоломки на поиск слова, не так ли? Но уверяем вас, такой вы еще не встречали. Задача простая: требуется найти на изображении слово KAYAK. Что здесь...
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