Тест: Что особенного в вашей дружеской компании?





Наверняка у каждого из нас есть своя компания друзей, с которой мы проводим время, видимся по выходным, играем в игры и дарим друг другу подарки на праздники. У каждого может быть своя семья и личная жизнь. Но настоящая дружба — это очень прочная вещь. Ваша дружеская компания может состоять из 10 человек или даже из двух. Это не так важно. Главное — это атмосфера, которая царит между вами.

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