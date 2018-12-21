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Тест: Что особенного в вашей дружеской компании?

22.12.2018 17:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тест: Что особенного в вашей дружеской компании?

Наверняка у каждого из нас есть своя компания друзей, с которой мы проводим время, видимся по выходным, играем в игры и дарим друг другу подарки на праздники. У каждого может быть своя семья и личная жизнь. Но настоящая дружба — это очень прочная вещь. Ваша дружеская компания может состоять из 10 человек или даже из двух. Это не так важно. Главное — это атмосфера, которая царит между вами.Тест: Что особенного в вашей дружеской компании?

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Наверняка у каждого из нас есть своя компания друзей, с которой мы проводим время, видимся по выходным, играем в игры и дарим друг другу подарки на праздники. У...
 
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