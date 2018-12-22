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4 знака зодиака, которые не боятся выглядеть смешными
23.12.2018 16:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Представители этих зодиакальных знаков не боятся выглядеть смешными. Самоирония — ключ к успеху!
Что отличает людей, способных к самоиронии? У них однозначно есть чувство юмора, они уверены в себе. А еще, они нравятся окружающим. Способность посмеяться над собой может сломать любой лед, разрядить тяжелую обстановку и просто поднять всем настроение. А еще, самоироничный человек непроизвольно вызывает уважение, потому что смог преодолеть
1. Телец
Тельцы ревниво относятся не только к предметам и людям, но и к своим и чужим достижениям. Им непременно нужно иметь все самое лучшее. Тельцу никак нельзя признать, что кто-то другой быстрее продвинулся по карьерной лестнице или поймал на выходных больше рыбы. Не стоит путать такие реакции с
2. Стрелец
Еще один знак, представители которого способны от души посмеяться над собой. Не зря Стрельцов считают главными весельчаками зодиака. Добавьте к этому предельную непосредственность и поймете, почему со Стрельцы всегда готовы с юмором обсудить что свои, что чужие промахи и слабости. А вообще, Стрельцу обычно некогда думать о том, что о нем скажут и, тем более, подумают. Жизнь его всегда кипит, манит новыми горизонтами, где уж тут найти время на обиды и долгое самокопание. И если кто-то неудачно пошутил над Стрельцом, то это же проблема самого шутника, не так ли? Ну не хватило у человека ума и такта, будет ли Стрелец по этому поводу расстраиваться? Конечно же, нет!
3. Водолей
У Водолеев без труда получается выглядеть смешными. Они вообще ничего не боятся, если это по душе публике. Не то, чтобы они живут в режиме шоу, просто любят нравиться. Тяжело найти другого человека, который так же открыто и непосредственно ведет себя в компании знакомых и не очень знакомых людей. Не играет роль балагура, а балагурит от души. А ведь когда ты в центре внимания, все твои недостатки тоже на виду. Так вот, чем скрывать их, лучше и проще над ними посмеяться. А еще,
4. Рыбы
Этот знак известен своей чувствительной натурой. Ранить Рыбку очень легко, достаточно неосторожного взгляда или неправильной нотки в голосе. Но обида не будет долгой, для обидчика обязательно со временем найдется оправдание. И вот же парадокс – на чужие колкие слова Рыбы реагируют болезненно, а сами над собой шутят как ни в чем не бывало. Все дело в том, что большинству представителей этого знака совершенно чуждо соперничество, они не пытаются кому-то что-то доказать или выглядеть умнее собеседника. Рыбы живут душой и по возможности избегают конфликтов. А если для сохранения мира нужно посмеяться над собственными слабыми сторонами, то Рыбы сделают это автоматически, не задумываясь.
А вы умеете смеяться над собой?
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Представители этих зодиакальных знаков не боятся выглядеть смешными. Самоирония — ключ к успеху! Автор: Майя Рощина, астролог astro-maya.ru Что отличает людей,...
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