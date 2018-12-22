4 знака зодиака, которые не боятся выглядеть смешными

Представители этих зодиакальных знаков не боятся выглядеть смешными. Самоирония — ключ к успеху!





Автор: Майя Рощина, астролог

astro-maya.ru

Что отличает людей, способных к самоиронии? У них однозначно есть чувство юмора, они уверены в себе. А еще, они нравятся окружающим. Способность посмеяться над собой может сломать любой лед, разрядить тяжелую обстановку и просто поднять всем настроение. А еще, самоироничный человек непроизвольно вызывает уважение, потому что смог преодолеть комплексы . Согласитесь, далеко не каждому это под силу.

1. Телец

Тельцы ревниво относятся не только к предметам и людям, но и к своим и чужим достижениям. Им непременно нужно иметь все самое лучшее. Тельцу никак нельзя признать, что кто-то другой быстрее продвинулся по карьерной лестнице или поймал на выходных больше рыбы. Не стоит путать такие реакции с завистью , Телец редко испытывает ее по отношению к более успешным людям. Ему просто очень не нравится идти вторым номером. Как же Тельцу избежать разочарования? Лучший способ не проиграть в конкурентной борьбе – просто в ней не участвовать. А если это невозможно и соперник сильнее? Тогда добродушный Телец просто посмеется над собой и своей неудачей. Ну, чтобы сохранить лицо. Так защитная реакция со временем становится очень милой чертой характера.

2. Стрелец

Еще один знак, представители которого способны от души посмеяться над собой. Не зря Стрельцов считают главными весельчаками зодиака. Добавьте к этому предельную непосредственность и поймете, почему со Стрельцы всегда готовы с юмором обсудить что свои, что чужие промахи и слабости. А вообще, Стрельцу обычно некогда думать о том, что о нем скажут и, тем более, подумают. Жизнь его всегда кипит, манит новыми горизонтами, где уж тут найти время на обиды и долгое самокопание. И если кто-то неудачно пошутил над Стрельцом, то это же проблема самого шутника, не так ли? Ну не хватило у человека ума и такта, будет ли Стрелец по этому поводу расстраиваться? Конечно же, нет!

3. Водолей

У Водолеев без труда получается выглядеть смешными. Они вообще ничего не боятся, если это по душе публике. Не то, чтобы они живут в режиме шоу, просто любят нравиться. Тяжело найти другого человека, который так же открыто и непосредственно ведет себя в компании знакомых и не очень знакомых людей. Не играет роль балагура, а балагурит от души. А ведь когда ты в центре внимания, все твои недостатки тоже на виду. Так вот, чем скрывать их, лучше и проще над ними посмеяться. А еще, самооценка типичного Водолея просто не зависит от чьего-либо мнения. Если вокруг все улыбаются – это прекрасно, само это делает Водолея счастливым! И не так важно, что стало поводом для веселья, пусть и сам Водолей, какая разница? В этом один из многочисленных секретов обаяния подопечных Урана.

4. Рыбы

Этот знак известен своей чувствительной натурой. Ранить Рыбку очень легко, достаточно неосторожного взгляда или неправильной нотки в голосе. Но обида не будет долгой, для обидчика обязательно со временем найдется оправдание. И вот же парадокс – на чужие колкие слова Рыбы реагируют болезненно, а сами над собой шутят как ни в чем не бывало. Все дело в том, что большинству представителей этого знака совершенно чуждо соперничество, они не пытаются кому-то что-то доказать или выглядеть умнее собеседника. Рыбы живут душой и по возможности избегают конфликтов. А если для сохранения мира нужно посмеяться над собственными слабыми сторонами, то Рыбы сделают это автоматически, не задумываясь.

А вы умеете смеяться над собой?

Текст: Flytothesky.ru

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