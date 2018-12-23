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Кто-нибудь сможет найти панду в этой толпе?
23.12.2018 20:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Кота нашли. А теперь перейдем к более экзотическим животным. Например, к пандам. В англоязычном интернете мы обнаружили одну интересную фотографию, под которой разгорелась нешуточная дискуссия. Все искали панду. Автор предусмотрительно не стала сразу показывать ответ головоломки. Предлагаем и вам сразиться с этой задачей. На первый взгляд может показаться, что это невозможно. Не сдавайтесь! Получится ли у вас найти панду?
Панда? В толпе людей? На фото каких-то очень далеких годов? Да!
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Справились?
Если у вас получилось найти панду с первого раза — вы большой молодец! Для тех, кто не справился с задачей, предлагаем небольшую подсказку. Ищите панду на этом фрагменте:
Видите ее?
Надеемся, вам понравилось искать панду вместе с нами. Делитесь постом с друзьями! Пусть тоже поломают голову!
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Кота нашли. А теперь перейдем к более экзотическим животным. Например, к пандам. В англоязычном интернете мы обнаружили одну интересную фотографию, под которой...
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