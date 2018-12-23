Разбираемся в популярных сортах чая: какой подойдет именно вам

Наверняка, среди вас есть не только кофеманы, но и любители чая. Но иногда даже ваш любимый чай надоедает, а особого разнообразия нет. Приходя в кафе, мы смотрим на чайную карту и не можем сделать выбор, потому что совершенно не понимаем этих модных названий. Давайте вместе разберёмся в чайной классификации. Возможно, вы найдете для себя тот сорт чая, который станет вашим любимым.





Чай классифицируют по разным признакам:

• способу обработки;

• стране происхождения;

• методу дополнительной обработки;

• добавкам в составе и т.д.

Есть ещё и другие, более подробные признаки, однако обычному любителю чайных напитков в них разбираться не обязательно. Достаточно различать основные виды. На самом деле, существует множество способов обработки, в результате которых напиток приобретает определённый оттенок, на основе которого и формируется само название.

1. Зелёный





Самый ферментированный чай, который проходит большое количество обработок до поступления в продажу. Этот сорт чая содержит много кофеина, но также богат на витамины и полезные вещества. Это самый популярный вид, наверное, после чёрного. Если запах имеет жасминовые нотки, будьте уверены – чай достойный. А вот если вы чувствуете запах рыбы или даже сена – вы купили чай низкого качества. Чтобы его заварить, нужно где-то 3-6 минут, при том, что необходимая температура колеблется от 85 до 90 градусов.

2. Чёрный





Классический вид, который готовится из листьев и почек, ещё не распустившихся. Чтобы заварить его, необходимо довести воду до высокой температуры – 95-100 градусов, а заваривается такой сорт чая около 2-6 минут. Причём оттенок хорошего чайного напитка будет варьироваться, в зависимости от добавок или страны происхождения: от красно-коричневого до оранжевого.

3. Белый





Один из дорогих и редких видов. В результате, после заваривания такого чая вкус приобретает необычные цветочные нотки, а главное – он является самым целебным. Кстати, сам чайный напиток после процесса заварки имеет желтоватый или зеленоватый цвет. Температура приготовления не очень высокая – 60-70 градусов. 6 минут будет достаточно, чтобы добиться насыщенности напитка .

4. Жёлтый





По характеристике почти такой же, как и зелёный. Однако этот вид производится только в Фуцзянь — китайской провинции. Здесь для изготовления собирают чайные почки. А также этот сорт чая имеет ярко-жёлтый оттенок (иногда переходит в красноватый). Температура заваривания стандартная – 5-6 минут при 65-80 градусах.

5. Улун (оолонг)





Очень вкусный сорт чая, который готовится из зрелых листов. Цвет чая действительно не угадать – от светлого жёлтого до коричневого, почти красного. Вкус может быть совершенно разный, например фруктовый, цветочный или немного пряный. Для приготовления достаточно 1 минуты, но нормой считается время от 1 до 4 минут. Вода должна быть тёплая – где-то 65-80 градусов.

6. Пуэр





Пресованный вид чая, который изготавливается из зелёных сортов по специальным технологиям. Так сложилось, что данный сорт привыкли продавать в форме плиток, кирпичиков и т.д. Напиток имеет характерный тёмный цвет, а запах немного землянистый со сладким привкусом. Более того, здесь технология заваривания действительно сложная: чай дважды заливается горячей водой и процеживается, после чего его следует настаивать около 20 секунд. А далее его окончательно заваривают при температуре 85-100 градусов.

7. Травяной





Этот сорт чая готовится из трав и называется в народе «фиточай». Мы привыкли пить такие напитки на основе таких трав, как ромашка, мелисса, мята и других целебных растений. А вот зарубежные травяные напитки готовятся, например, из гибискуса и называются «каркаде», но могут содержать и другие виды трав.

Текст: Flytothesky.ru

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