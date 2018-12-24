Как правильно выбрать тату? 5 шагов перед тем, как набить рисунок на теле

Татуировки действительно выглядят очень круто! Есть кучу вариаций в цветах и видах, всё зависит от ваших личных предпочтений и смысла, заложенного в татуировку. Но дело это очень ответственное, и порой люди со временем жалеют о сделанных татуировках. Поэтому, если у вас появилась мысль о том, как выбрать тату, давайте всё-таки разберёмся, с какой стороны стоит подходить к такому важному вопросу.





1. Определитесь со смыслом

Возможно, вы хотите татуировку с особым смыслом . Тогда для начала вам нужно определить, что же его будет олицетворять: это будет надпись, иероглиф, рисунок или число. Для вас что-то из перечисленного должно иметь большое значение. А может, вы просто хотите разукрасить своё тело? Тогда главная задача – выбрать нужный рисунок.

2. Определитесь с местом на теле

Кажется, чтобы выбрать тату, этому не нужно уделять особое внимание, но это не так. В зависимости от того, где именно вы бы хотели сделать себе тату, вам будет подходить определённый размер. Например, некоторые рисунки красиво смотрятся только в большом формате, а вот другие, наоборот, только на мелких участках. Возможно, вы хотите сделать татуировку лично для себя и не допускать возможности видеть ее окружающим.





3. Определитесь со стилем рисунка

Стилей рисования огромное множество, причём у каждого мастера они совершенно разные. Хотите ли вы с завитушками или под наклоном, хотите объемное или изображение в 2D. Всё это обдумывается параллельно с выбором самого рисунка. Главное – гармония. Очень часто рисунки выглядят совершенно нелепо из-за расхождения в стиле и смысле.

4. Выберите мастера

У каждого мастера есть своя специфика работы и свой стиль рисования. Обязательно ознакомьтесь с его работами, возможно, он рисует в нужном вам стиле и тематике. В таком случае он поймёт ваши желания намного лучше обычного неопытного мастера. Проследите за тем, насколько аккуратны его работы, почитайте, оправдал ли он ожидания клиентов и т.д. Всё это мелкие шажки, от которых будет зависеть, понравится вам новая татуировка или нет. Попробуйте сходить к мастеру и посоветоваться с ним. Он точно поможет вам выбрать тату и ответит на все интересующие вопросы. Большинство мастеров разбираются в желаниях клиентов и сами смогут предложить вам пару вариантов.





5. Оцените на опыте

После того, как вы определились с местом и самим рисунком, стоит поэкспериментировать и попробовать походить с «потенциальной» татуировкой в желаемом месте. Попросите нарисовать вам приблизительно то, что вы хотите себе набить. Возможно, ваш будущий мастер согласится сделать наброски фломастером, или вы воспользуйтесь переводными тату. Это делается для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы воспринимайте новое пятно на коже , не бесит ли оно вас, не хочется ли стереть. А может, в ходе практики вы поймёте, что хотите сделать его в другом месте.

В итоге, методом проб и ошибок, тщательного выбора и анализа вы найдёте свою идеальную татуировку. Отнеситесь к этому серьёзно, ведь этот рисунок может остаться с вами на всю жизнь.

Текст: Flytothesky.ru

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