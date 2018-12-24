|
Как правильно выбрать тату? 5 шагов перед тем, как набить рисунок на теле
25.12.2018 12:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Татуировки действительно выглядят очень круто! Есть кучу вариаций в цветах и видах, всё зависит от ваших личных предпочтений и смысла, заложенного в татуировку. Но дело это очень ответственное, и порой люди со временем жалеют о сделанных татуировках. Поэтому, если у вас появилась мысль о том, как выбрать тату, давайте всё-таки разберёмся, с какой стороны стоит подходить к такому важному вопросу.
1. Определитесь со смыслом
Возможно, вы хотите татуировку с особым
2. Определитесь с местом на теле
Кажется, чтобы выбрать тату, этому не нужно уделять особое внимание, но это не так. В зависимости от того, где именно вы бы хотели сделать себе тату, вам будет подходить определённый размер. Например, некоторые рисунки красиво смотрятся только в большом формате, а вот другие, наоборот, только на мелких участках. Возможно, вы хотите сделать татуировку лично для себя и не допускать возможности видеть ее окружающим.
3. Определитесь со стилем рисунка
Стилей рисования огромное множество, причём у каждого мастера они совершенно разные. Хотите ли вы с завитушками или под наклоном, хотите объемное или изображение в 2D. Всё это обдумывается параллельно с выбором самого рисунка. Главное – гармония. Очень часто рисунки выглядят совершенно нелепо из-за расхождения в стиле и смысле.
4. Выберите мастера
У каждого мастера есть своя специфика работы и свой стиль рисования. Обязательно ознакомьтесь с его работами, возможно, он рисует в нужном вам стиле и тематике. В таком случае он поймёт ваши
5. Оцените на опыте
После того, как вы определились с местом и самим рисунком, стоит поэкспериментировать и попробовать походить с «потенциальной» татуировкой в желаемом месте. Попросите нарисовать вам приблизительно то, что вы хотите себе набить. Возможно, ваш будущий мастер согласится сделать наброски фломастером, или вы воспользуйтесь переводными тату. Это делается для того, чтобы оценить, насколько хорошо вы воспринимайте новое пятно на
В итоге, методом проб и ошибок, тщательного выбора и анализа вы найдёте свою идеальную татуировку. Отнеситесь к этому серьёзно, ведь этот рисунок может остаться с вами на всю жизнь.
Текст:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татуировки действительно выглядят очень круто! Есть кучу вариаций в цветах и видах, всё зависит от ваших личных предпочтений и смысла, заложенного в татуировку. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)