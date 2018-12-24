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Почему мы должны отказываться от пластика?

25.12.2018 11:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кажется, что плохого в использовании пластика? Это ведь такой же материал, как и все другие! Поэтому не все догадываются, в чем заключается вред пластика и какой ущерб его чрезмерное и неосознанное потребление нанесло и может нанести нашей планете. Итак, вот несколько первостепенных причин, почему мы должны отказаться от пластика.

Почему мы должны отказываться от пластика?

1. Долгое разложение

Существуют разные виды пластика: от быстро разлагаемых до тех, которые невозможно переработать вообще. Тот пластик, что мы используем на ежедневной основе – одноразовый – относится ко второй категории. Такие виды пластика разлагаются только примерно через 200-300 лет. И то, процесс происходит не быстро, а в течение дополнительных 50-85 лет.

Почему мы должны отказываться от пластика?

2. Загрязнение почвы

Все мы знаем, что пластик выбрасывается людьми без дополнительной обработки, просто в очередную гору мусора. На самом деле, при попадании на него дождевой воды, из пластика выделяются токсичные химические вещества, которые просачиваются в почву. А как всем известно, почва — это плодородный слой земли, который поддерживает жизнь многих организмов. Вред пластика очевиден!

Почему мы должны отказываться от пластика?

3. Гибель животных

Через грунтовые воды эти химические частицы просачиваются в источники той воды, которую пьют животные. В свою очередь, это приводит их к гибели. Помимо этого, вода, которую употребляют люди, загрязняется подобным образом, что в будущем может привести к огромным проблемам со здоровьем и появлению новых заболеваний.

Почему мы должны отказываться от пластика?

4. Загрязнение океана

Вы только подумайте: на пластик приходится 80% мусора в Мировом океане. Кстати, согласно данным ООН, каждый год в воды океана попадает примерно 13 млн. тонн отходов из пластика. Все эти отходы убивают жителей морского дна, приводят к загрязнению чистых зон и являются рационом для рыб, которых мы же потом вылавливаем и употребляем в пищу.

Почему мы должны отказываться от пластика?

5. Пластик повсюду

Исследования показывают, что элементы пластика найдены повсюду: в воздухе, еде и воде. Даже в соли, которая является ингредиентом для приготовления блюд совершенно в каждой стране. Это может свидетельствовать лишь об одном: до тех пор, пока мы не осознаем вред пластика и не прекратим его использование, он медленно будет разрушать наши жизни. От него сейчас никуда не убежишь.

Почему мы должны отказываться от пластика?

Это основные моменты в проблеме загрязнения нашего мира пластиком, однако далеко не все. Проблема уже давно пересекла границы допустимого, и, если сейчас вовремя не остановиться и не прийти к осознанному потреблению, наша планета не будет прежней. Более того, результаты будут непоправимы. Подумайте, как вы можете минимизировать своё потребление неперерабатываемого пластика: пластиковых пакетов, одноразовых стаканчиков и т.д.Почему мы должны отказываться от пластика?

Текст: Flytothesky.ru

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