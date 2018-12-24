Как пережить 1 января и прийти в норму после праздников?

Впереди Новый Год — ночь безостановочного веселья и радости, а за ней тот самый нежеланный день — 1 января, или день «похмелья». Обычно 1 января многие просыпаются под вечер и пытаются прийти в себя. Не успеете оглянуться — уже 2 января, а вы все еще не отошли от праздника. Как пережить Новый год и отпраздновать так, чтобы потом без особых усилий и последствий для организма проснуться утром свежим огурчиком?





1. Пейте много воды

Возможно, во время самого праздника вы особо не замечаете обезвоживания . Однако оно наступает достаточно быстро, особенно с употреблением алкогольных напитков. Заведите себе привычку пить хотя бы небольшой стакан воды каждый час или два, и проблема похмелья скорее всего обойдёт вас стороной. Плюс ко всему, постарайтесь отказаться от газированных напитков в Новый год.

2. Заряжайтесь витаминами

Если вы огромный любитель выпить кофе в новогоднюю ночь и не только, этот пункт для вас. Вместе с алкоголем кофе приводит к потере полезных элементов. Поэтому как в сам праздник, так и в последующие дни советуем пить какие-либо смузи из фруктов и овощей, кушать свежие фрукты, пить компот и даже кефир. А вот от сока лучше на время отказаться из-за большого содержания сахара. К тому же, организм не воспринимает его как то, чем можно утолить жажду.

3. Выпейте таблетку

Большая вероятность, что утром вы проснётесь с головной болью после бурной ночи. Чтобы голова не раскалывалась, выпейте таблетку аспирина, даже если вы ярый противник лекарств . Более того, одна таблетка вам точно не навредит, а даже поможет пережить Новый год и последующие праздники.





4. Правильный завтрак

Скорее всего, по традиции вы уплетали всё подряд в честь праздника. А новогодний стол все пустел и пустел. Утром вы чувствуете возмущение желудка. Поэтому завтрак должен быть правильным и максимально простым, несмотря на то, что в холодильнике осталась куча еды. Хорошо подойдут вареные яйца и бульон, который особенно рекомендуют при похмелье.

5. Находитесь в движении

Не нужно целый день лежать в неподвижном состоянии. Так вы только ухудшите свою усталость и тяжесть. Заставьте себя встать с кровати. Тепло оденьтесь и пройдите на свежем воздухе — это поможет организму восстановиться, а желудку – запустить процесс переваривания пищи. Не стоит давать телу большую нагрузку, но и не ленитесь. Просто проведите день в спокойном, размеренном темпе.





В любом случае постарайтесь не перегружать свой организм. Не нужно пихать в себя всё, что есть на праздничном столе. Если вы хотите устроить себе день, когда можно всё, – пожалуйста, почему бы себя не побаловать? Однако в таком случае следите за количеством съеденного, выпитого и не перебарщивайте. Это поможет вам пережить Новый год . Хороших праздников!

Текст: Flytothesky.ru

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