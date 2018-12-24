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Как пережить 1 января и прийти в норму после праздников?
25.12.2018 15:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Впереди Новый Год — ночь безостановочного веселья и радости, а за ней тот самый нежеланный день — 1 января, или день «похмелья». Обычно 1 января многие просыпаются под вечер и пытаются прийти в себя. Не успеете оглянуться — уже 2 января, а вы все еще не отошли от праздника. Как пережить Новый год и отпраздновать так, чтобы потом без особых усилий и последствий для организма проснуться утром свежим огурчиком?
1. Пейте много воды
Возможно, во время самого праздника вы особо не замечаете
2. Заряжайтесь витаминами
Если вы огромный любитель выпить кофе в новогоднюю ночь и не только, этот пункт для вас. Вместе с алкоголем кофе приводит к потере полезных элементов. Поэтому как в сам праздник, так и в последующие дни советуем пить какие-либо смузи из фруктов и овощей, кушать свежие фрукты, пить компот и даже кефир. А вот от сока лучше на время отказаться из-за большого содержания сахара. К тому же, организм не воспринимает его как то, чем можно утолить жажду.
3. Выпейте таблетку
Большая вероятность, что утром вы проснётесь с головной болью после бурной ночи. Чтобы голова не раскалывалась, выпейте таблетку аспирина, даже если вы ярый противник
4. Правильный завтрак
Скорее всего, по традиции вы уплетали всё подряд в честь праздника. А новогодний
5. Находитесь в движении
Не нужно целый день лежать в неподвижном состоянии. Так вы только ухудшите свою усталость и тяжесть. Заставьте себя встать с кровати. Тепло оденьтесь и пройдите на свежем воздухе — это поможет организму восстановиться, а желудку – запустить процесс переваривания пищи. Не стоит давать телу большую нагрузку, но и не ленитесь. Просто проведите день в спокойном, размеренном темпе.
В любом случае постарайтесь не перегружать свой организм. Не нужно пихать в себя всё, что есть на праздничном столе. Если вы хотите устроить себе день, когда можно всё, – пожалуйста, почему бы себя не побаловать? Однако в таком случае следите за количеством съеденного, выпитого и не перебарщивайте. Это поможет вам пережить
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Впереди Новый Год — ночь безостановочного веселья и радости, а за ней тот самый нежеланный день — 1 января, или день «похмелья». Обычно 1 января многие...
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