ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

25.12.2018 20:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Мы в команде Flytothesky всегда что-то придумывает. Иногда это получается круто, а иногда… очень круто!:) Где-то полгода назад наш иллюстратор Аня Иванова придумала для нас талисман — непоседливого котика Флая, который сразу же полюбился аудитории Telegram в формате стикеров. И сегодня мы хотим сделать подарок нашим читателям. Котик Флай оживет в серии веселых комиксов! Надеемся, вы полюбите истории про этого неуклюжего, но очень милого котика, который вечно попадает во всякие нелепые ситуации.

Приключения котика Флая. Выпуск 1: «Враг в отражении»

Новый год уже не за горами. Чем он ближе, тем больше преображается мир. Но котику Флаю не до праздничных хлопот, ведь каждый год в доме откуда-то появляется его заклятый враг. Кто кого на этот раз?

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Приключения котика Флая: «Враг в отражении»

Автор: Анна Иванова | Flytothesky.ruПриключения котика Флая: «Враг в отражении»

Спасибо, что уделили внимание нашему комиксу. Вы также можете скачать историю одной картинкой, чтобы вам было удобнее делиться ей с близкими и друзьями. С наступающим!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы в команде Flytothesky всегда что-то придумывает. Иногда это получается круто, а иногда… очень круто!:) Где-то полгода назад наш иллюстратор Аня Иванова придумала для...
 
Новости дня
Новости
 
Проверим вас на внимательность! Сможете найти 5 отличий?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика