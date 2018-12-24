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Приключения котика Флая: «Враг в отражении»
25.12.2018 20:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы в команде Flytothesky всегда что-то придумывает. Иногда это получается круто, а иногда… очень круто!:) Где-то полгода назад наш иллюстратор
Приключения котика Флая. Выпуск 1: «Враг в отражении»
Новый год уже не за горами. Чем он ближе, тем больше преображается мир. Но котику Флаю не до праздничных хлопот, ведь каждый год в доме откуда-то появляется его заклятый враг. Кто кого на этот раз?
Автор: Анна Иванова | Flytothesky.ru
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