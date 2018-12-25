Сможете ли вы узнать город по одной его фотографии?





Если вам показать фотографию, например, Эйфелевой башни, то вы тут же ответите, где это фото было сделано и сможете назвать город. И конечно вы знаете, что на нем изображено. Однако стоит вам увидеть фотографию того же Парижа немного с другой его стороны, это сразу же введет вас в ступор. Ведь это не тот Париж, который вы представляете. Сегодня мы предлагаем вам одно очень необычное испытание. Итак, попробуйте по фотографии понять, что именно за место на ней изображено, и назвать город. Уверяем, все эти города вам знакомы. Но вот узнаете ли вы их – это уже совершенно другой вопрос!

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