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Как заботиться о нежной коже вокруг глаз?
26.12.2018 11:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Глаза являются зеркалом не только души, но и недосыпа, плохого ухода или усталости. Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, она требует особенного вашего внимания. Какого?
Ознакомьтесь с пятью простыми способами
1. Высыпайтесь
Хороший сон способствует выделению нужных веществ, которые в дальнейшем способствуют регенерации кожи. Спите в среднем по 7-8 часов, ложитесь не позже 12 ночи и вы увидите существенные изменения через какой-то период. Ваши вечные мешки под глазами начнут исчезать. А также очень важно спать правильно, стараясь не повредить нежную кожу. Поэтому лучше всего засыпайте на спине, не утыкайтесь лицом в подушку. Однако если вы не можете уснуть другим способом, то надевайте хотя бы маску. Такая ночная маска предотвратит трение с подушкой, а кожа вокруг глаз не потеряет свою эластичность. К тому же, так вы позаботитесь о красоте своих ресниц.
2. Защита от солнца
Мы уже писали о том, что для поддержания свежести и упругости кожи необходимо использовать солнцезащитный крем не только в летний сезон. Этот же пункт касается и глаз: старайтесь при палящем солнце носить очки, которые будут препятствовать попаданию солнечных лучей на ваши
3. Увлажнение
О пользе кремов знают все, но не все помнят о том, что для кожи около глаз необходимы специализированные уходовые средства. Такая косметика разработана по определённой технологии, чтобы не перегрузить нежную кожу около глаз. Именно потому на обычных кремах, скрабах и тониках написано «избегайте кожи вокруг глаз». Компоненты, которые входят в эту косметику могут раздражать кожу и даже вызывать слезоточивость. Поэтому и
4. Используйте гель для век
Такие гели отличаются от кремов. Подберите себе гель, одним из компонентов которого является гиалоурановая кислота. О пользе такого компонента и говорить не нужно, все и так знают, что гиалоурановая кислота предотвращает старение кожи и является чем-то вроде ухода «антиэйдж». А также кожа вокруг глаз стягивается и маленькие морщинки убираются. Ко всему прочему, никто не отменял различные патчи, использование которых сразу окажет заметный эффект.
5. Омолаживающие маски
Домашний уход – средство проверенное! В основном такие маски готовятся из имеющихся у вас в доме продуктов. Хорошо действуют маски с морковным соком и маслом, мякотью авокадо или травами. Более того, есть и другие альтернативные способы, экспериментировать с которыми вы уже можете индивидуально. Главное требование – наносить такие маски на регулярной основе. Например, каждый вечер в течение месяца. Займёт такой ритуал у вас минут 10 в день, зато чего это стоит!
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Глаза являются зеркалом не только души, но и недосыпа, плохого ухода или усталости. Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, она требует особенного вашего внимания....
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