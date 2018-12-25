Как заботиться о нежной коже вокруг глаз?

Глаза являются зеркалом не только души, но и недосыпа, плохого ухода или усталости. Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, она требует особенного вашего внимания. Какого?





Ознакомьтесь с пятью простыми способами ухода за кожей вокруг глаз. С их помощью вы можете придать коже здоровый цвет, избавиться от мешков под глазами, маленьких морщинок и пересыхания.

1. Высыпайтесь





Хороший сон способствует выделению нужных веществ, которые в дальнейшем способствуют регенерации кожи. Спите в среднем по 7-8 часов, ложитесь не позже 12 ночи и вы увидите существенные изменения через какой-то период. Ваши вечные мешки под глазами начнут исчезать. А также очень важно спать правильно, стараясь не повредить нежную кожу. Поэтому лучше всего засыпайте на спине, не утыкайтесь лицом в подушку. Однако если вы не можете уснуть другим способом, то надевайте хотя бы маску. Такая ночная маска предотвратит трение с подушкой, а кожа вокруг глаз не потеряет свою эластичность. К тому же, так вы позаботитесь о красоте своих ресниц.

2. Защита от солнца





Мы уже писали о том, что для поддержания свежести и упругости кожи необходимо использовать солнцезащитный крем не только в летний сезон. Этот же пункт касается и глаз: старайтесь при палящем солнце носить очки, которые будут препятствовать попаданию солнечных лучей на ваши глаза . Кстати, тонкая кожа более чувствительна и подвержена влиянию ультрафиолета.

3. Увлажнение





О пользе кремов знают все, но не все помнят о том, что для кожи около глаз необходимы специализированные уходовые средства. Такая косметика разработана по определённой технологии, чтобы не перегрузить нежную кожу около глаз. Именно потому на обычных кремах, скрабах и тониках написано «избегайте кожи вокруг глаз». Компоненты, которые входят в эту косметику могут раздражать кожу и даже вызывать слезоточивость. Поэтому и макияж снимать нужно максимально бережно. Нанесение крема также является важным шагом – делайте это аккуратно похлопывающими движениями, чтобы лишний раз не растянуть и без того чувствительную кожу.

4. Используйте гель для век





Такие гели отличаются от кремов. Подберите себе гель, одним из компонентов которого является гиалоурановая кислота. О пользе такого компонента и говорить не нужно, все и так знают, что гиалоурановая кислота предотвращает старение кожи и является чем-то вроде ухода «антиэйдж». А также кожа вокруг глаз стягивается и маленькие морщинки убираются. Ко всему прочему, никто не отменял различные патчи, использование которых сразу окажет заметный эффект.

5. Омолаживающие маски





Домашний уход – средство проверенное! В основном такие маски готовятся из имеющихся у вас в доме продуктов. Хорошо действуют маски с морковным соком и маслом, мякотью авокадо или травами. Более того, есть и другие альтернативные способы, экспериментировать с которыми вы уже можете индивидуально. Главное требование – наносить такие маски на регулярной основе. Например, каждый вечер в течение месяца. Займёт такой ритуал у вас минут 10 в день, зато чего это стоит!

Текст: Flytothesky.ru

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