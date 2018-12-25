Что вас ждет в 2019 году по китайскому гороскопу



Давайте посмотрим, что прогнозирует китайский гороскоп всем 12 животным на 2019 год. Что принесет каждому из них Желтая Земляная Свинья, которая вступит в свои законные права, начиная с 5 февраля?





Китайский гороскоп на 2019 год

1. Крыса

Год Свиньи сулит Крысам новые возможности и новые открытые двери, однако им нужно примириться с дополнительной ответственностью ради своего прогресса. Новые контакты и знакомства окажутся ценными и полезными для их будущего. Крысе придется работать усерднее и быть несколько осторожнее с расходами. Кроме того, Крыса получит солидный опыт в обучении терпению . Хотя у неё могут быть и небольшие неудачи, но они пойдут Крысе только на пользу.

2. Бык

Год будет для Быков ухабистым и извилистым. Им придется адаптироваться к некоторым изменениям и учиться гибкости и компромиссам. Рабочие ситуации могут иметь интересный поворот событий, причем вплоть до желания переключиться на другую карьеру. Быкам следует уделять внимание самочувствию, следить за весом, правильно питаться и нормально отдыхать. Также рекомендуется сбалансировать свою рутинную деятельность с приятными и креативными занятиями.

3. Тигр

Тигр сможет пожинать плоды своих прошлых усилий, и это очень позитивный год для продвижения вперед. Тигру следует обратить внимание на те контакты и знакомства, которые были уже установлены, поскольку они могут оказаться весьма полезными в 2019. А еще всем Тиграм рекомендуется как можно чаще уходить от повседневной рутины и периодически менять обстановку. Это действительно новое начало и новый старт для них.

4. Кролик

Год Свиньи будет активным годом и годом прогресса, особенно в личной жизни Кролика. Это его время для романтики и любви, сюрпризов и неожиданных успехов. Некоторые поездки будут связаны с работой и окажутся отличным способом продвинуться по службе. Кролик должен быть осторожен в том, что касается инвестиций и финансов: не вкладывайте деньги в малоизученные объекты и вещи и не перегружайте себя чрезмерными обязательствами.

5. Дракон

Китайский гороскоп на 2019 год сулит Дракону воплощение своих идей в реальность, особенно это связано с рабочими проектами, где он наверняка приобретет полезный опыт, знания и навыки. Это отличный год для финансовых аспектов, так как многие Драконы получат дополнительный доход. Драконам также рекомендуется не пренебрегать советами близких. Социальная и личная жизнь Дракона будет благоприятной, и он может рассчитывать на очень активный в этом плане период.

6. Змея

Змеи всегда любят иметь надежную базу для наблюдения и создания прочного фундамента, однако они уже вступили на путь перемен. Это год возможностей для Змей, и они должны быть готовы к любым предложениям, но избегать рисков. Змеи также должны быть осторожны в своей личной жизни, так как Свинья способна подшучивать над их эмоциями и чувствами. К вопросам финансов следует относиться аккуратно и хорошо продумывать каждый шаг.

7. Лошадь

Лошадь может рассчитывать на многообещающий активный год. Во-первых, появится шанс занять более высокую позицию, а во-вторых, рекомендуется постоянно проявлять инициативу. У некоторых Лошадей действительно могут случаться и неудачи, но они существенно не повлияют на их прогресс. Лошади будут приобретать дополнительные навыки, продвигать свои таланты и увеличивать доходы.

8. Коза

Год Свиньи окажется для Козы более перспективным, чем последние несколько лет. Личная жизнь Коз станет более спокойной, а работа принесет новые возможности. Другими словами, прошлые разочарования останутся позади. Не избегайте новых знакомств, поскольку среди них могут оказаться очень нужные контакты. Козы, которые чувствовали себя несчастными или одинокими, наверняка получат шанс обрести новых друзей и немного романтики.

9. Обезьяна

В этом году Обезьяна сосредоточится на своих прошлых достижениях и будет много думать о будущем. Она сможет продвинуться на работе , получив повышение или же полностью сменив сферу деятельности. В случае должного терпения и трудолюбия Обезьяна может рассчитывать на заметный рост финансов. Кроме того, Обезьянам рекомендуется заняться улучшением своего образа жизни и имиджа: начиная от диеты и заканчивая новым гардеробом.

10. Петух

Год Свиньи – это время взлетов и падений для Петуха. Петухам нужно быть крайне осторожными со своими расходами и не поддаваться соблазну тратить деньги на ненужное. Петух многое выиграет от применения своих творческих способностей, и при правильном использовании это может дать весьма интересные результаты. Петухи также должны заботиться о своем здоровье и следить за тем, что они едят. Несмотря на то, что год Свиньи будет не самым легким, Петух извлечет выгоду из всех сложных испытаний.

11. Собака

Свинья Собак однозначно уважает, а потому их ждет период заметного прогресса как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Главное — успевать ловить все возможности, которые будут в изобилии сыпаться на Собак. Свинья дает Собаке мужество и стимул двигаться вперед и рисковать без страха. Те, кого Собака встретит в первом квартале года, станут многое значить для её будущего. Кроме того, Собака получит шанс доказать свои навыки и таланты и произвести великолепное впечатление на других.

12. Свинья

Свиньи могут рассчитывать на успехи, но только если они их действительно заслуживают. Это животное характеризуется своим трудолюбием, потому оно может по максимуму использовать любую возможность. Денежные вопросы также не принесут Свиньям никаких проблем в их году, а сбережения могут даже возрасти. 2019 окажется благоприятным как для личной жизни Свиньи, так и для отношений любого вида.

Текст: Flytothesky.ru

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