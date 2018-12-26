Умная техника с Aliexpress для вашего комфорта





С наступлением века технологий многое в мире поменялось. Люди оказались к этому банально не готовы. Буквально двадцать-тридцать лет назад никто и предположить не мог, что совсем скоро у каждого ребенка в кармане будет лежать настоящий компьютер, а доступ в интернет станет чуть ли не одной из базовых человеческих потребностей. Сегодня в нашей подборке — умная техника с Алиэкспресс, которая призвана значительно повысить качество вашей жизни. Может, вы найдете что-то для себя?

1. Светодиодный датчик температуры для душа





Благодаря этой, казалось бы, простейшей штучке вам больше не придется постоянно проверять рукой температуру воды в душе или на кухне. Хватит одного быстрого взгляда на этот датчик.

2. Шлем виртуальной реальности для смартфона





Для тех, кто хочет ощутить все прелести современных технологий, мы можем предложить этот необычный шлем виртуальной реальности. Для того, чтобы его использовать, вам не понадобится ничего, кроме смартфона!

3. Робот-пылесос для влажной и сухой уборки





Если вы человек занятой, то нет ничего удивительного в том, что у вас практически не остается времени на такие банальности, как уборка. Так пускай за вас этим займется кто-нибудь другой!

4. Гигротермограф





Для того, чтобы выглядеть и ощущать себя здоровым человеком, необходимо следить за влажностью воздуха, ведь она напрямую влияет на наше физическое состояние. С этим вам поможет вот такой компактный гигротермограф.

5. Электрическая отвертка





Такая отвертка отлично подойдет тем, кто часто работает с мелкой техникой, ведь ее даже не нужно поворачивать – она все сделает сама.

6. Фитнес-браслет





При помощи этого браслета вы сможете четко отслеживать уровень вашей ежедневной активности, корректируя его под себя и свое свободное время.

7. Ночник с датчиком движения и освещенности





Этот умный ночник включается автоматически, когда в комнате становится слишком темно. Ко всему прочему, его можно включить, лишь махнув рукой, что крайне удобно для вечно занятых людей.

8. Автоматический диспенсер жидкого мыла





Этот диспенсер интересен тем, что вы сможете отрегулировать точное количество мыла, которое вас бы устроило. Просто поднесите руки, а все остальное этот гаджет сделает сам.

9. Смарт-кольцо





Благодаря этому инновационному кольцу вы сможете перенести пользование смартфоном и многими другими гаджетами на новый уровень.

10. Умная собака-робот





Говоря о новинках электроники, мы совсем забываем о том, что наших детей это касается в такой же степени. Роботизированная собака доставит вам и вашему ребенку массу новых незабываемых впечатлений.

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