Умная техника с Aliexpress для вашего комфорта

С наступлением века технологий многое в мире поменялось. Люди оказались к этому банально не готовы. Буквально двадцать-тридцать лет назад никто и предположить не мог, что совсем скоро у каждого ребенка в кармане будет лежать настоящий компьютер, а доступ в интернет станет чуть ли не одной из базовых человеческих потребностей. Сегодня в нашей подборке — умная техника с Алиэкспресс, которая призвана значительно повысить качество вашей жизни. Может, вы найдете что-то для себя?
1. Светодиодный датчик температуры для душа
Благодаря этой, казалось бы, простейшей штучке вам больше не придется постоянно проверять рукой температуру воды в душе или на кухне. Хватит одного быстрого взгляда на этот датчик.
Для тех, кто хочет ощутить все прелести современных технологий, мы можем предложить этот необычный шлем виртуальной реальности. Для того, чтобы его использовать, вам не понадобится ничего, кроме смартфона!
Для того, чтобы выглядеть и ощущать себя здоровым человеком, необходимо следить за влажностью воздуха, ведь она напрямую влияет на наше физическое состояние. С этим вам поможет вот такой компактный гигротермограф.