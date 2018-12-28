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10 самых популярных тестов 2018 года на Flytothesky.ru ⬆️
28.12.2018 21:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Настало время подводить итоги! Редакция Flytothesky ежедневно радовала вас интересными тестами, которые разлетались эхом по сети. Можно смело заявить, что наша команда делает одни из самых популярных тестов в русскоязычном интернете. Но без вас мы бы не справились. Ведь именно ваши лайки и репосты заставляют весь двигатель работать! Представляем топ-10 самых вирусных тестов этого года: от проверки знаний до нахождения котов на фотографиях.
1 место
Классический тест на проверку знаний.
2 место
Для нас стало настоящим открытием, что людям нравится искать животных на фотографиях. Наш редактор регулярно прячет котов силой фотошопа на различных картинках. Например,
3 место
Что скрыто в глубинах вашей души? Чего вы действительно хотите?
4 место
Цвета, которые мы предпочитаем, могут многое о нас рассказать.
5 место
Наше подсознание очень часто скрывает от нас самую важную информацию. Этот тест помогает разобраться в себе, использую ассоциации с картами таро.
6 место
Хитрая головоломка на нахождение последовательности в числовом ряду.
7 место
А у вас есть счастливое число?
8 место
У всех людей есть фобии. Даже самых смелых это не обходит стороной!
9 место
В нас скрыт огромный потенциал. Очень часто мы даже не осознаем, какой психологической силой обладаем.
10 место
Люди стали писать неграмотно. И это факт. Всему виной — технологии, которые мотивируют нас не следить за орфографией и пунктуацией.
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Настало время подводить итоги! Редакция Flytothesky ежедневно радовала вас интересными тестами, которые разлетались эхом по сети. Можно смело заявить, что наша команда...
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