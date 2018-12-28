10 самых популярных тестов 2018 года на Flytothesky.ru ⬆️

Настало время подводить итоги! Редакция Flytothesky ежедневно радовала вас интересными тестами, которые разлетались эхом по сети. Можно смело заявить, что наша команда делает одни из самых популярных тестов в русскоязычном интернете. Но без вас мы бы не справились. Ведь именно ваши лайки и репосты заставляют весь двигатель работать! Представляем топ-10 самых вирусных тестов этого года: от проверки знаний до нахождения котов на фотографиях.





1 место

Вы гений, если сможете ответить на все 10 вопросов

Количество просмотров: 852 000

Классический тест на проверку знаний.

2 место

Кто-нибудь сможет найти кота на этой фотографии?

Количество просмотров: 539 000

Для нас стало настоящим открытием, что людям нравится искать животных на фотографиях. Наш редактор регулярно прячет котов силой фотошопа на различных картинках. Например, эта головоломка набрала 378 000 просмотров.

3 место

Этот тест вытащит на поверхность ваши скрытые желания

Количество просмотров: 411 000

Что скрыто в глубинах вашей души? Чего вы действительно хотите?

4 место

Пройдите этот цветовой тест, чтобы узнать ваш настоящий возраст

Количество просмотров: 293 000

Цвета, которые мы предпочитаем, могут многое о нас рассказать.

5 место

Выберите карту таро и узнайте, что пытается утаить от вас ваше подсознание!

Количество просмотров: 246 000

Наше подсознание очень часто скрывает от нас самую важную информацию. Этот тест помогает разобраться в себе, использую ассоциации с картами таро.

6 место

Людям с IQ выше 130 хватит минуты, чтобы дать верный ответ

Количество просмотров: 241 000

Хитрая головоломка на нахождение последовательности в числовом ряду.

7 место

Какая цифра является вашим талисманом, и что она о вас говорит?

Количество просмотров: 238 000

А у вас есть счастливое число?

8 место

Этот тест определит вашу самую главную фобию!

Количество просмотров: 201 000

У всех людей есть фобии. Даже самых смелых это не обходит стороной!

9 место

Тест: Какой психологической силой вы обладаете?

Количество просмотров: 203 000

В нас скрыт огромный потенциал. Очень часто мы даже не осознаем, какой психологической силой обладаем.

10 место

9 из 10 делают ошибки в этом тесте по русскому языку. А вы справитесь?

Количество просмотров: 191 000

Люди стали писать неграмотно. И это факт. Всему виной — технологии, которые мотивируют нас не следить за орфографией и пунктуацией.

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