Китайский гороскоп для 12 животных на январь 2019





Помните, что в январе еще правит Собака, а Свинья заберется на трон владычицы года только в начале февраля. Следовательно, не дразните Собаку, а постарайтесь достойно с ней попрощаться, сделав в первом месяце что-то хорошее и полезное не только для себя, но и для окружающих. Читайте китайский гороскоп на январь 2019!





1. Крыса

Ваше везение в январе – явление шаткое и изменчивое, но в конечном итоге все наладится и придет в равновесие. На работе возможны небольшие трения, а ваши социальные отношения могут вас даже разочаровать. Вам придется искать правильные решения и плыть по течению. Будьте осторожны с теми, с кем вы дружите, и опасайтесь ловушек, расставляемых недоброжелателями. Кроме того, уделите внимание своим финансам, а точнее – своим расходам.

2. Бык

Ваша счастливая звезда в начале года светит особенно ярко. Возможно, вам захочется что-то изменить у себя в бизнесе или на работе, чтобы упрочить свои позиции. В этом месяце акцент следует делать на укреплении социальных связей. Не беспокойтесь о мелочах и о том, что не имеет смысла и значимости в вашей жизни. Доброта и умение прощать помогут вам обрести внутреннее спокойствие. Вы можете ощутить отсутствие контроля в своих личных отношениях, но это временное состояние.

3. Тигр

Январь для вас удачен, и вы будете активно и с энтузиазмом работать, что в дальнейшем поспособствует карьерному росту. Ваша продуктивность будет наконец замечена и оценена. В плане финансов ждите «всплеска» дополнительных доходов – воспользуйтесь этой возможностью, но не расслабляйтесь. Держитесь подальше от любых конфликтов , даже самых мелких. Ваше ближайшее окружение имеет решающее значение в этом месяце, поэтому поддерживайте контакты и общение.

4. Кролик

Это не самый продуктивный месяц для вас: вы будете усердно работать, но не ощутите ни малейшей отдачи. Вам сложно сконцентрироваться на целях, принимать какие-либо решения и преодолевать препятствия. Вы не ощущаете никакого притока ни финансов, ни энергии, ни позитива – однако к концу января все начнет меняться. Потому не дайте депрессии повлиять на ваши отношения и не допускайте недоразумений и ссор.

5. Дракон

Январь для вас в целом стабилен и позитивен, тем не менее вам рекомендуется быть осторожнее и бдительнее в повседневных делах. На работе и в жизни в целом не исключены заминки и остановки, кроме того, немного увеличатся расходы. Будьте терпеливы с окружающими, чтобы не создавать себе лишних проблем. Драконы-бизнесмены должны быть сдержанными и уделять больше внимания выигрышу в долгосрочных планах.

6. Змея

Это хороший месяц с точки зрения везения, что может даже вызвать у вас легкое головокружение от успехов. В вашей повседневной жизни всё складывается очень даже удачно, но вам следует избегать серьезных изменений. Змеям не стоит сейчас менять работу – лучше подумайте об этом в феврале. Живите размеренно и спокойно, ценя то, что у вас есть. Следите за своими финансами и устанавливайте лимит растрат.

7. Лошадь

У вас однозначно новое начало для нового года. Если вы уже разработали план работы, пришло время претворить его в жизнь. Если вы этого еще не сделали, начните составлять его прямо сейчас, чтобы не упустить ни единой возможности. У вас увеличатся доходы, но одновременно вам следует разумно относиться к своим финансам. Обратите особое внимание на безопасность дорожного движения.

8. Коза

Будьте готовы к не самым приятным новостям в январе. Вы выкладываетесь на работе по максимуму, но отдача не будет такой, как вы предполагали. Там у вас присутствует масса отвлекающих факторов, не дающих вам сосредоточиться на своих целях . Будьте спокойны в общении и в отношениях: когда вы начнете терять терпение, возникнут недоразумения, а для вас это будет абсолютно проигрышная ситуация.

9. Обезьяна

Крепитесь в январе и будьте терпеливыми и выдержанными. Вы столкнетесь с различными препятствиями и ощутите себя застрявшими в рутине. Будьте как можно более гибкими, не бойтесь выходить из конфликтных ситуаций и отказываться делать то, что вам не по душе! Вокруг вас будут крутиться сплетники, а некоторые могут даже намеренно вас провоцировать и выводить из себя. Остерегайтесь заводить новых «друзей» и будьте осторожны со словами.

10. Петух

В этом месяце будут небольшие изменения, но ваша бдительность избавит вас от неприятностей. Вам нужно будет приспособиться к новой рабочей среде и реагировать на всё спокойно. Будьте аккуратны в плане финансов и не ведите себя с людьми вызывающе, высокомерно и агрессивно. То же самое касается и вашей личной жизни, поскольку вам рекомендуется постоянно держать себя в руках и не лезть на рожон.

11. Собака

У вас достаточно нейтральный месяц с неплохим рабочим процессом, так что пользуйтесь возможностью для достижения ваших целей. Собаки-бизнесмены даже повысят свою продуктивность и, соответственно, доход. В социальных отношениях будет некоторая напряженность, и для решения проблем потребуется рациональный подход и здравый смысл. Не беспокойтесь о незначительных материальных потерях. Их можно воспринимать как знак свыше и способ избежать неприятностей.

12. Свинья

Январь станет для вас великолепным месяцем, и вы сможете достичь всего. Продемонстрируйте свои таланты и собирайте похвалы и награды за достижения. Вы будете умело управлять своими финансами, потому излишние и неразумные растраты вам не грозят. Личная жизнь обещает быть приятной и романтичной. А если вы хотите сделать что-то хорошее, тогда займитесь благотворительностью. В январе для Свиней это особенно уместно.

Текст: Flytothesky.ru

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