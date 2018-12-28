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Косметика с Aliexpress для лица и тела

29.12.2018 14:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Косметика с Aliexpress для лица и тела

У каждого из нас есть свой собственный идеал, на который мы опираемся, пытаясь что-то в себе изменить. В наших руках находится контроль над тем, как выглядит наше тело, как нас воспринимает общество и как воспринимаем себя мы сами. Сегодня в нашем списке — косметика с Алиэкспресс, которая поможет вам в борьбе за тот самый идеальный образ, к которому вы стремитесь.

1. Эффективная мазь от растяжек

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Если одних растяжки совершенно не беспокоят, то для других они превращаются в настоящую пытку. Тем, кому хочется иметь идеальное тело без каких-либо следов или отметин, мы можем предложить вот такой эффективный крем.

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2. Увлажняющая помада с проявляющимся цветом

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Эта помада не только защитит ваши губы от суровых зимних морозов, но и придаст им легкий розоватый оттенок. Цвет помады проявляется не сразу, так что не переборщите!

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3. Улиточный крем от морщин

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Благодаря тому, что в состав этого крема входит слизь улиток, он является эффективным средством для борьбы с морщинами и другими несовершенствами кожи.

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4. Маска от черных точек

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Черные точки – это одна из самых злободневных тем для всех, кто стремится к идеальной коже. Эта маска подарит вам ощутимый результат уже после первого применения!

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5. Патчи для похудения

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Если вы стремитесь к идеальному телу, то рекомендуем вам попробовать эти патчи. Они стимулируют приток крови к проблемным местам и помогают избавиться от нежелательной жировой прослойки.

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6. Увлажняющий крем с алоэ

Косметика с Aliexpress для лица и тела

В мороз очень важно следить за тем, чтобы кожа лица оставалась достаточно увлажненной и не переохлаждалась. С этим вам поможет вот такой простой, но эффективный крем на основе алоэ.

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7. Пилинг-маска для ног

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Такие маски помогают обновить кожу стоп. Вы также избавитесь от шероховатостей, мозолей и многих других мелких, но неприятных проблем.

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8. Антицеллюлитный крем

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Если вы уже не первый месяц боретесь с лишним весом, но проблемные места все еще остаются проблемными, то попробуйте этот антицеллюлитный крем. Совместив использование крема и регулярные тренировки, вы сможете без проблем обрести идеальные формы.

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9. Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой

Косметика с Aliexpress для лица и тела

Для тех, кто борется с проблемной кожей, мы можем посоветовать вот такую эффективную сыворотку с гиалуроновой кислотой. Она не только подтянет кожу лица, но избавит вас от мелких морщин и местных высыпаний.

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10. Баночки для хранения кремов

Косметика с Aliexpress для лица и тела

А для тех, кто собирается в путешествие и не хочет брать с собой целый чемодан косметики, мы предлагаем эти небольшие, но удобные баночки.

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