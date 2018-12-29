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Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

30.12.2018 15:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пришло время чуть больше открыться людям, хотя быть уязвимым – это, на самом деле, немного страшно. Вы, наверное, думаете, что восприимчивость – типичное проявление слабости, однако это одно из лучших качеств человека. Быть уязвимым означает уметь эмоционально раскрыться и быть честным в своих чувствах. Не запирайте себя в мире своих мыслей и эмоций, позвольте себе быть живым человеком. Это значит позволить себе плакать, когда вам грустно; сердиться, когда вы расстроены или испытываете стресс; и даже радостно прыгать, как ребенок, когда вы счастливы или взволнованы. Вы должны быть самим собой! Как ваш знак зодиака может научиться быть более открытым?

Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

1. Овен

Вы никогда не боялись выражать свои чувства: например, озвучивать людям, когда они злят вас или расстраивают. Следовательно, вы не похожи на того, кто не может справиться со своими эмоциями. Если вы хотите стать более человечным, проявляйте их более тактично. Будь то ваши слова, ваши действия или даже просто взгляд, старайтесь быть мягче, когда делитесь тем, что вы чувствуете.

2. Телец

Вы типичный человек-защитник. Вы хотите, чтобы люди знали, что вы всегда будете их опорой, когда им плохо. Это также означает, что вы не позволяете самому себе быть уязвимым, выходить из зоны комфорта и делиться подробностями своей жизни с людьми, которые вам небезразличны. Помните, если кто-то любит вас, тот никогда не станет осуждать.

3. Близнецы

Для вас быть уязвимым означает признать, что вы не знаете всего. Вам нравится быть человеком, к которому все приходят за ответом или советом, но вы не можете быть всезнайкой. В жизни никто не имеет ответов на все вопросы. Позвольте себе быть ребенком, жаждущим узнать как можно больше информации о мире. И не позволяйте мнениям других сбивать вас с толку.

Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

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4. Рак

Люди называют вас капризным и нестабильным человеком. Если вы хотите быть более открытым и чувствительным, тогда ослабьте охрану своих границ. Быть эмоционально доступным жизненно важно для вас, потому что вы все принимаете лично, а ваши чувства настолько сильны, что их невозможно подавить. Научитесь жить с открытым сердцем.

5. Лев

Вы лучше всех знаете, что никто не совершенен – у всех нас есть слабости, хотим ли мы признать их или нет. Но вы также знаете, что принятие своих слабостей (а не просто их игнорирование) является признаком мужества и силы. Демонстрируя другим, что у вас есть недостатки (как и у всех), вы становитесь сильнее, потому что вы готовы любить каждую часть себя, а не только свои плюсы и преимущества.

6. Дева

Вы строите всю свою жизнь на тотальном контроле, иначе вы ощущаете дискомфорт. Тем не менее, это также означает, что вы постоянно управляете всем на микроуровне и бежите тушить пожары, прежде чем они начались. Постоянно быть начеку – это не всегда правильно и разумно. Скорее это означает, что вы не позволяете жизни идти своим чередом. Отпустите свои вечные бразды правления и расслабьтесь.

Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

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7. Весы

Вы стараетесь создать себе прекрасную жизнь в плане красоты, эстетики и любви. Тем не менее, это также ограждает вас от реальности, что не всегда хорошо. Нельзя избегать негатива только потому, что он вас пугает. Быть уязвимым означает не прятаться, а признать, что иногда вы напуганы или не знаете, что делать. Не все должно быть идеально, но это не значит, что ничего нельзя улучшить.

8. Скорпион

Вы один из самых сильных и эмоциональных знаков, но вы не умеете и не хотите делиться информацией о себе. Все, что сидит внутри вас и не позволяет вам раскрыться, гораздо более разрушительно, чем вы думаете. Быть уязвимым означает отбросить эту загадочную, защитную сторону себя и раскрыться. Озвучьте, что вы действительно чувствуете, и поделитесь своими эмоциями и мыслями.

9. Стрелец

Вам легко жить без забот, поскольку вы знаете, что когда вам скучно, вы можете просто найти следующее развлечение. Говорят, что ненадежность и легкомыслие – это плохо, но вам с этими качествами вполне комфортно жить. Если вы хотите быть более открытым и восприимчивым человеком, вы должны научиться принимать неудачи и переживать боль. Это новая территория для вас, но это также ваш шанс роста и развития как личности.

Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

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10. Козерог

Вы слишком много работаете, потому что боитесь потерпеть неудачу. Быть успешным и совершенным всегда было вашей мечтой, но в этой гонке за первенство вы забываете, что вы человек, и что ваш перфекционизм и трудоголизм в конце концов всех подведёт (включая вас). Быть уязвимым означает признавать свои слабости, ошибки и неудачи, и, самое главное, простить себя, когда вы в чем-то проигрываете.

11. Водолей

Вам неимоверно трудно выражать какие-либо эмоции, потому вы предпочитаете выглядеть жёсткой и независимой личностью, живущей по своим правилам. Но вы также можете быть и эмоционально уязвимым – и это результат честности с самим собой. Позвольте себе признать, что вы чувствуете себя одиноко и мечтаете, чтобы рядом был близкий и любимый человек, когда вы несчастны, и хотите, чтобы что-то в вашей жизни изменилось.

12. Рыбы

Вы, наверное, один из самых уязвимых знаков зодиака, но это не значит, что вам не над чем работать. Из-за вашей эмпатии вы заботитесь о других людях, но только не о себе. Если бы вы могли, вы бы приняли на себя грусть, неудачи и душевную боль каждого, чтобы им не пришлось иметь дело с этим в одиночку. Но быть уязвимым означает признать, что вы не можете быть всегда героем, и, честно говоря, вообще не должны им быть.Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?

Текст: Flytothesky.ru

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