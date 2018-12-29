Что речь может рассказать о характере человека?

Как определить темперамент нового знакомого, если вы общались не больше минуты? Все просто – оценить его манеру разговора, прислушавшись к характерным речевым оборотам, которые выбиваются из общей стилистики. А чтобы вам было легче понять, с кем имеете дело, предлагаем ориентироваться на следующие параметры. Речь может многое рассказать о характере человека!





Узнайте о характере человека: 11 речевых паттернов, которые выдают собеседника с головой

1. Слишком много вводных конструкций

«Короче», «так сказать», «возможно», «кстати», «значит». Изобилие таких вставок в предложении выдает эмоционально нестабильную натуру с холерическим темпераментом . В то же время за обилием вводных слов может скрываться банальное чувство неуверенности в присутствии значимого человека, а то и хуже – недостаток словарного запаса, вызванный недалеким интеллектом.

2. Изобилие уменьшительно-ласкательных суффиксов

Если человек предпочитает все на свете сводить к «муси-пуси», скорее всего, он застрял на уровне развития ребенка. «Иришка», «бутербродик», «пупсик», «конфетулечка» и т. д. Таким образом взрослые искусственно занижают уровень своей зрелости, чтобы вызвать у окружающих симпатию и получить поблажки. Другая сторона этой привычки — осознанное заигрывание с окружением, чтобы обезопасить свою среду.





3. Привычка говорить скупыми фразами

Резкая отрывистая речь – признак личности с техническим мышлением, которая предпочитает говорить коротко, ясно и по делу. Такие люди не любят пускать пыль в глаза. Они предпочитают простоту и открытость в отношениях. Стремятся быть понятными, ценят чужое время . Их трудно выбить из колеи. Они умеют разложить проблему по полочкам и быстро донести ее суть до аудитории.

4. Злоупотребление местоимением «я»

«А я думаю так-то», «я тоже так хочу», «я всегда так делаю», «сейчас я буду говорить» и прочие выражения о себе, которые человек вставляет не всегда к месту, пытаясь выбиться на первый план. О чем это говорит? Об эгоцентризме и неосознанной уверенности человека в том, что он лучше, интереснее и важнее других. Подобная черта выдает низкую самооценку, которую собеседник пытается компенсировать, перетянув одеяло на себя.





5. Упоминание о себе в третьем лице

«Аня позавтракала», «Мише нужен отдых», «Рома мечтает о такой девушке!» — говорят люди сами о себе. В основном этот прием используется при самоиронии, неся чисто развлекательную функцию. Но иногда человек заигрывается и превращает его в привычку, что указывает на излишнюю эксцентричность персонажа и желание быть в центре внимания , подобно капризному ребенку.

6. Использование уничижительных прозвищ

В эту категорию мы относим не только откровенно негативные прозвища по типу «тугодум», «рохля» или «старая дева», но и уничижительно-ласкательную форму доминирования – «дорогуша», «рыбка моя», «милочка» — в отношении незнакомых людей или подчиненных. О чем говорит подобная привычка? О скрытом желании контролировать окружение, навязывать ему игру по своим правилам и самоутверждаться за чужой счет. Как видим, не самые лучшие качества…





7. Звукоимитация

«Брр», «бабах», «вжух», «ух», «хлоп». Подобные вставки делают речь человека живой, яркой и эффектной. Но если с ними перебарщивают, заменяя все другие слова, это говорит о скудном словарном запасе или банальном нежелании напрягаться, подыскивая нужную метафору для выражения чувств. У таких людей либо отсутствует воображение, либо их эмоции бегут впереди мысли, из-за чего выходит каша. В жизни они сначала делают, а потом думают.

8. Атака встречными вопросами

Есть такие индивиды, с которыми невозможно общаться. Вы задаете тему, но они перехватывают инициативу встречным вопросом. «Как тебе погода? – А тебе?» «Плохое настроение? — С чего ты взял?» «Будешь конфетку? – А ты не шутишь?» Диалог с ними напоминает допрос, где вы всегда под прицелом. Подобная манера разговора характерна критиканам и циникам, которые не привыкли доверять людям и боятся утратить контроль над ситуацией. Встречные вопросы помогают им сохранить власть и не потерять свое лицо, если их поставят в неудобное положение.





9. Быстрая, будто незаконченная речь

Если ваш собеседник без умолку о чем-то говорит, при этом его мысль никак не приходит к финальной точке, но обрастает новыми идеями и открытиями – перед вами интеллектуал или заядлый спорщик. Такие люди обожают думать на ходу и не особо считаются с интересами окружающих. Может быть, поэтому у них так мало друзей ? Если при этом человек говорит очень бегло и проглатывает часть слов – он не стремится найти понимания у окружения, потому что привык быть «белой вороной».

10. Псевдоинтеллектуальные словечки

Вместо того чтобы донести свою мысль простым и понятным языком, псевдоинтеллектуалы оперируют сложной профессиональной терминологией, в которой могут ничегошеньки не смыслить. Например, заменяют психологическое насилие на «газлайтинг», а двойственность – на «амбивалентность». Подобное желание выпендриться говорит о том, что перед вами недостаточно зрелый человек, который склонен переоценивать свои способности, стремясь казаться больше, чем он есть.

11. Использование канцелярита

Встречали людей, которые говорят так, будто читают бюрократическую брошюру? «Нахожусь в состоянии крайнего изнеможения» вместо простого «устал». «Совершил акт потребления пищи» вместо «поел». «Оказал посильную помощь товарищу» вместо «помог другу». Мало того что подобное нагромождение слов не используется в устной речи, оно еще и звучит неестественно. Подобный стиль свойственен позерам, которые хотят придать себе важности. Либо недалеким личностям, что считают такую манеру признаком высокохудожественного стиля. Увы, и те, и другие ошибаются.

А вы нашли совпадения описанных нами особенностей с характерами людей в реальной жизни?

Текст: Flytothesky.ru

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