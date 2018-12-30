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Как избавиться от катышек на одежде

30.12.2018 22:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Положительное впечатление от вещи могут испортить обычные катышки, которые имеют свойство появляться на одежде, если ее часто носить. Особенно подвержены появлению непрезентабельных катышек натуральные материалы и вязаные изделия. Для любителей одежды из ангорской шерсти и мохера это вообще серьезная проблема, так как достаточно один раз надеть наряд, чтобы начали образовываться катышки. Однако от них вполне можно избавиться.

Как избавиться от катышек на одежде

Как убрать катышки с одежды

1. Один из самых простых и незатратных способов – это устранить проблему, отрывая руками скатанные комочки. Но этот вариант подходит в том случае, если их немного и они достаточно крупные. Можно также воспользоваться маникюрными ножничками.

Как избавиться от катышек на одежде

2. Изделие из плотной нерельефной ткани можно обработать бритвенным станком. Это стоит делать, если комочков много и они довольно мелкие. Нужно разложить вещь на ровной поверхности, натянув материал руками, а затем осторожно убирать бритвой катышки с поверхности. При этом важно не нажимать на станок, чтобы не порезать ткань.

Как избавиться от катышек на одежде

3. Использовать липкий валик для одежды. В любом хозяйственном магазине можно приобрести щетку-валик с липкой поверхностью. Используют щетку обычно для удаления соринок и мелкого мусора с пальто, пиджаков. Этим же валиком можно удалять и комочки.

Как избавиться от катышек на одежде

4. Если нет ни времени, ни желания заниматься исправлением ситуации, то можно поступить проще – сдать вещь в химчистку. Там специалисты удалят катышки и освежат изделие.

Как избавиться от катышек на одежде

5. Устранить проблему с поверхности трикотажных вещей можно при помощи обычной зубной щетки. Следует лишь отыскать в ящике старую щетку и пройтись ею по поверхности ткани, слегка натянув изделие руками.

Как избавиться от катышек на одежде

6. С помощью обычного скотча. Следует прикладывать липкую ленту к местам скопления катышек, а затем резко отрывать. Ткань таким образом повредиться не может, а вот комочки и мусор останутся на скотче.

Как избавиться от катышек на одежде

7. Купить машинку для удаления катышек. Это нехитрое, небольшое и недорогое устройство имеется в каждом магазине бытовой техники. Внешний вид машинки схож с мужской электробритвой. Она способна справиться с крупными и мелкими комочками на любой ткани.

Как избавиться от катышек на одежде

Чтобы на одежде катышки появлялись реже, ее следует стирать вместе с кондиционером, смягчающим ткань.Как избавиться от катышек на одежде

Текст: Flytothesky.ru

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Положительное впечатление от вещи могут испортить обычные катышки, которые имеют свойство появляться на одежде, если ее часто носить. Особенно подвержены...
 
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