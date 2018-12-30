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20 лучших фотографий недели
30.12.2018 21:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Итак, Новый год уже наступает на пятки. Надеемся, все желания уже загаданы, все подарки выбраны, все блюда приготовлены. Ну и новогоднее настроение проявляется все сильнее и сильнее. Осталось только дождаться боя курантов и начать новый этап вашей жизни, полный классных моментов и приключений. Ну а сегодня мы заканчиваем 2018 год нашей традиционной подборкой лучших фотографий прошедшей недели. Последняя подборка уходящего года — не пропустите!
1. Сила природы. Фотограф
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