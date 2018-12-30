20 лучших фотографий недели





Итак, Новый год уже наступает на пятки. Надеемся, все желания уже загаданы, все подарки выбраны, все блюда приготовлены. Ну и новогоднее настроение проявляется все сильнее и сильнее. Осталось только дождаться боя курантов и начать новый этап вашей жизни, полный классных моментов и приключений. Ну а сегодня мы заканчиваем 2018 год нашей традиционной подборкой лучших фотографий прошедшей недели. Последняя подборка уходящего года — не пропустите!

1. Сила природы. Фотограф Herman van den Berge

2. Целый мир у твоих ног. Фотограф Tanner Wendell Stewart

3. Уэлский кафедральный собор. Фотограф Brett Gasser

4. Скорость галактики. Фотограф Samal Tofik

5. Девушка. Фотограф Daria Klepikova

6. Искатели приключений. Фотограф Tarik HZ

7. Над головами. Фотограф Carmen Villa

9. Беги, беги. Фотограф Anne Geier

10. Трамвайная остановка. Фотограф Arkadi Berikashvili

11. Пути. Фотограф Rain

12. Такая красивая опасность. Фотограф Roger Hill

13. Присядь, подумай. Фотограф Ellescee

14. Нос. Фотограф Kostoula Mazaraki

15. Чистая радость. Фотограф Igor

16. Свет жизни. Фотограф Dirk Van Geel

17. Улицы Парижа после дождя. Фотограф khrom 7

19. В ожидании… Фотограф Jukka Laitinen

20. В новогодний вечер. Фотограф Vadim Morozov

Текст: Flytothesky.ru

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