ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лучших фотографий недели

30.12.2018 21:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

20 лучших фотографий недели

Итак, Новый год уже наступает на пятки. Надеемся, все желания уже загаданы, все подарки выбраны, все блюда приготовлены. Ну и новогоднее настроение проявляется все сильнее и сильнее. Осталось только дождаться боя курантов и начать новый этап вашей жизни, полный классных моментов и приключений. Ну а сегодня мы заканчиваем 2018 год нашей традиционной подборкой лучших фотографий прошедшей недели. Последняя подборка уходящего года — не пропустите!

1. Сила природы. Фотограф Herman van den Berge

2. Целый мир у твоих ног. Фотограф Tanner Wendell Stewart

3. Уэлский кафедральный собор. Фотограф Brett Gasser

4. Скорость галактики. Фотограф Samal Tofik

5. Девушка. Фотограф Daria Klepikova

6. Искатели приключений. Фотограф Tarik HZ

7. Над головами. Фотограф Carmen Villa

8. Солнце. Фотограф Planetmonkeys ^-^

9. Беги, беги. Фотограф Anne Geier

10. Трамвайная остановка. Фотограф Arkadi Berikashvili

11. Пути. Фотограф Rain

12. Такая красивая опасность. Фотограф Roger Hill

13. Присядь, подумай. Фотограф Ellescee

14. Нос. Фотограф Kostoula Mazaraki

15. Чистая радость. Фотограф Igor

16. Свет жизни. Фотограф Dirk Van Geel

17. Улицы Парижа после дождя. Фотограф khrom 7

18. Компания. Фотограф 江枫视觉（微信33718）

19. В ожидании… Фотограф Jukka Laitinen

20. В новогодний вечер. Фотограф Vadim Morozov

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

Смотрите также:
20 лучших фотографий предыдущей недели

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итак, Новый год уже наступает на пятки. Надеемся, все желания уже загаданы, все подарки выбраны, все блюда приготовлены. Ну и новогоднее настроение проявляется все...
 
Новости дня
Новости
 
Знаки зодиака: как научиться быть более открытым?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика