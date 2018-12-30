Как мы провели 2018 год

У нас на Flytothesky есть традиция. Нет-нет, мы не ходим в баню 31 декабря. Мы пишем письмо себе и нашим читателям, подводим итоги года. А 2018 стал для нас очень ярким. За эти 365 дней мы стали гораздо масштабнее.





Итак, над чем трудилась редакция Flytothesky в 2018 году?

Во-первых, в этом году мы всерьез взялись за платформу Яндекс Дзен , которая позиционируется как продукт для блогеров, но активно работает и с медиа. В этом году Яндекс представил рейтинг каналов. И наш попал в топ-50 (рубрика «Юмор и развлечения»). А конкуренция внутри этой платформы весьма высока.

Во-вторых, в этом году у нас появился Telegram-канал , который сейчас насчитывает более 20 000 подписчиков. Мессенджер активно развивается. И, даже несмотря на блокировки в России, многие медиа видят в нем большие перспективы. В том числе и мы!

В-третьих, мы создали собственный фирменный стикерпак для Telegram «Котик Флай». И сейчас количество его использований перевалило за 100 000. Мы регулярно пополняем набор новыми интересными стикерами. Кстати, там есть и новогодний котик, с помощью которого вы можете поздравить родных и близких!





А еще мы начали оживлять котика в комиксах. Пока вышел только один выпуск , но в следующем году мы планируем регулярно делиться веселыми историями об этом неуклюжем, но таком милом котике.





В-четвертых, мы в два раза увеличили количество подписчиков в нашем основном паблике Facebook . Для нас это также очень интересное направление. Нашу сеть пабликов мы используем для нативной рекламы и раскрутки видео.

В-пятых, наша база Push-уведомлений увеличилась в 2 раза. На данный момент это 200 000 подписчиков.

В этом году мы побывали в Санкт-Петербурге на турнире по боулингу «Весенний Кеглепад», посетили множество конференций, выпустили успешные нативные рекламные кампании для известных брендов и даже штурмовали You-Tube. В следующем году направление блогинга для нас станет одним из основных.





Количество просмотров всех страниц сайта за год составило более 70 000 000. Вы только вдумайтесь в эту цифру! А впереди нас ждут новые высоты, которые мы сумеем покорить только благодаря вам. Только вместе с вами.

От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом! Спасибо, что вы с нами!





Всегда ваша, команда Flytothesky!