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Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

01.01.2019 16:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Многие проблемы, серьезно волновавшие наших предков, в современном мире решаются за считанные минуты. Общество развивается, а вместе с ним развиваются и технологии, которыми мы окружаем себя. Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на эти оригинальные вещи с Алиэкспресс, которые могут быть вам полезны. Может, вам не хватало именно чего-то из этого списка?

1. Забавная маска для сна

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Собираясь в поездку, важно не забыть с собой маску для сна, ведь в дороге просто взять и уснуть получается далеко не у всех. Эта забавная маска порадует не только вас, но и всех, кто станет свидетелем того, как вы ее используете.

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2. Двойной кардхолдер

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Вот такая простая вещица поможет вам наконец расчистить свой кошелек от тонны карточек и визиток, которые вы все никак не можете выкинуть.

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3. Кубики для охлаждения напитков

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Эти кубики выгодны тем, что не только охлаждают напиток, но и не разбавляют его водой так, как это делает простой лед. Уверяем, вы ощутите разницу.

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4. Перезаряжаемый водяной насос

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Такой насос отлично подойдет тем, кто предпочитает покупать бутилированную воду. Он невероятно прост и удобен в использовании, а одной зарядки вам хватит на долгое время.

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5. Будильник со светодиодным дисплеем

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Этот простой на вид будильник может отображать не только время, но также температуру и влажность воздуха в помещении. Приятное дополнение, не правда ли?

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6. Ящик-аптечка

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Этот органайзер рассчитан специально для того, чтобы в нем хранили самые разные медицинские принадлежности, поэтому он идеально подойдет для домашней аптечки.

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7. Металлическая настенная фоторамка

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Такая фоторамка не просто впишется в обстановку, а буквально создаст ее. Она является вполне самостоятельным украшением, которое, ко всему прочему, имеет еще и практическое применение.

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8. Крышка для камеры

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

В современном мире совершенно не стыдно переживать о том, что за нами могут следить через камеры наших гаджетов. С помощью такой простой крышки вы сможете без проблем закрывать свою камеру каждый раз, когда она не будет вам нужна.

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9. Пульсометр

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Конечно, можно измерять пульс старым и привычным способом, прижимая пальцы к запястью, но зачем отказывать себе в комфорте?

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10. Точилка для ножей 4 в 1

Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта

Какими бы хорошими ни были ваши кухонные ножи, наступает момент, когда лезвия начинают тупиться. Чтобы это исправить, обратите внимание на эту удобную точилку, совмещающую в себе сразу четыре разных типа точильных камней.

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