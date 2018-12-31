Оригинальные и практичные вещи с Aliexpress для вашего комфорта





Многие проблемы, серьезно волновавшие наших предков, в современном мире решаются за считанные минуты. Общество развивается, а вместе с ним развиваются и технологии, которыми мы окружаем себя. Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на эти оригинальные вещи с Алиэкспресс, которые могут быть вам полезны. Может, вам не хватало именно чего-то из этого списка?

1. Забавная маска для сна





Собираясь в поездку, важно не забыть с собой маску для сна, ведь в дороге просто взять и уснуть получается далеко не у всех. Эта забавная маска порадует не только вас, но и всех, кто станет свидетелем того, как вы ее используете.

2. Двойной кардхолдер





Вот такая простая вещица поможет вам наконец расчистить свой кошелек от тонны карточек и визиток, которые вы все никак не можете выкинуть.

3. Кубики для охлаждения напитков





Эти кубики выгодны тем, что не только охлаждают напиток, но и не разбавляют его водой так, как это делает простой лед. Уверяем, вы ощутите разницу.

4. Перезаряжаемый водяной насос





Такой насос отлично подойдет тем, кто предпочитает покупать бутилированную воду. Он невероятно прост и удобен в использовании, а одной зарядки вам хватит на долгое время.

5. Будильник со светодиодным дисплеем





Этот простой на вид будильник может отображать не только время, но также температуру и влажность воздуха в помещении. Приятное дополнение, не правда ли?

6. Ящик-аптечка





Этот органайзер рассчитан специально для того, чтобы в нем хранили самые разные медицинские принадлежности, поэтому он идеально подойдет для домашней аптечки.

7. Металлическая настенная фоторамка





Такая фоторамка не просто впишется в обстановку, а буквально создаст ее. Она является вполне самостоятельным украшением, которое, ко всему прочему, имеет еще и практическое применение.

8. Крышка для камеры





В современном мире совершенно не стыдно переживать о том, что за нами могут следить через камеры наших гаджетов. С помощью такой простой крышки вы сможете без проблем закрывать свою камеру каждый раз, когда она не будет вам нужна.

9. Пульсометр





Конечно, можно измерять пульс старым и привычным способом, прижимая пальцы к запястью, но зачем отказывать себе в комфорте?

10. Точилка для ножей 4 в 1





Какими бы хорошими ни были ваши кухонные ножи, наступает момент, когда лезвия начинают тупиться. Чтобы это исправить, обратите внимание на эту удобную точилку, совмещающую в себе сразу четыре разных типа точильных камней.

Смотрите также:

Необычные, но полезные товары с Aliexpress, которые вам точно пригодятся