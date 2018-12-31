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Кого ждет удача в 2019 году по китайскому гороскопу

01.01.2019 19:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каких животных ждет удача в 2019 году? Что сулит им Желтая Свинья, и какие подарки и сюрпризы она для них заготовила?

Кого ждет удача в 2019 году по китайскому гороскопу

Если вы не знаете, в год какого животного вы родились, специально для этого мы подготовили удобную табличку.

Итай, кого ждет наибольшая удача в 2019 году?

1. Бык

Быки – это прирожденные лидеры, оказывающие огромное влияние на окружающих. Они не отличаются гибкостью и не любят перемены в жизни. Их считают упрямыми и неподатливыми консерваторами, склонными жить по старинке. Большую часть времени Быки ведут себя спокойно и достаточно терпеливо, но у них бывают моменты, когда они начинают слишком ярко проявлять свои диктаторские качества. В 2019 году Свинья даёт Быкам шанс проявить себя и раскрыть весь свой потенциал. Главное для Быков – это научиться признавать, что вещи не всегда идут только по их плану и в соответствии с их желаниями.

2. Тигр

Тигры – эмоциональные, очень страстные и в то же время доверчивые существа. В 2019 Тигров ждет удача в любви. Это будет довольно просто, поскольку Тигры легко увлекаются и позволяют своим избранникам вскружить им голову. Они упрямы в своем выборе, потому нередко надолго остаются даже в неудачных отношениях, не желая признавать свои ошибки. Тигры очень успешны на руководящих постах или в необычных и оригинальных профессиях. Они считаются щедрыми и внимательными, умеют учитывают чувства окружающих и всегда готовы всем помочь. Они всегда ищут веселья, радости и свободы.

Кого ждет удача в 2019 году по китайскому гороскопу

3. Дракон

Этим смелым людям повезет в 2019 – кстати, во многом еще и потому, что они всегда решительны и делают всё возможное, дабы получить для себя какие-либо выгоды и преимущества. 2019 наиболее благоприятен для Драконов в плане профессионального развития, потому им следует готовиться к новому этапу в их карьере. Драконы – это энергичные энтузиасты, они коммуникабельны, несколько болтливы, но, увы, иногда склонны к сплетням. Драконам присущ высокий интеллект, однако они перфекционисты, что делает их весьма требовательными и придирчивыми людьми. Тем не менее, они оказывают большое влияние на окружающих благодаря своему трудолюбию и личному обаянию.

4. Змея

Змеи весьма проницательны, они обладают аналитическим умом и правильно оценивают факты. Это довольно милые и дружелюбные люди, которые безмерно преданы своим близким. У них очень мощно развита интуиция, никогда их не подводящая. Змеям присущи твердые моральные принципы и убеждения, и их сложно в чем-либо переубедить. Змеи обожают делать сюрпризы, и их можно назвать утонченными и стильными людьми. 2019 – это год их профессионального роста и развития, благодаря чему Змеи смогут продвинуться далеко вперед.

Кого ждет удача в 2019 году по китайскому гороскопу

5. Лошадь

Они весьма активны, настойчивы, разумны и открыты. Лошади любят беспечность и свободу, но они нередко рискуют угодить в ловушку собственного лицемерия, избыточной любви к себе и заботы только о своих личных интересах. Люди-Лошади щедры, у них большое и доброе сердце, отчего они нередко выглядят наивными и ненадежными. Лошадь может очень быстро (иногда даже молниеносно) поменять свою точку зрения, а еще она всегда будет стремиться к новым ощущениям и впечатлениям. Если рабочая деятельность Лошадей предполагает какие-то изменения, то в 2019 им однозначно повезёт в этой сфере. Тем не менее, Лошади будут охотно манипулировать ситуациями с целью получить то, что они хотят.

6. Коза

Козы харизматичны, изысканны и креативны, но они часто и резко проявляют свое недовольство из-за всех промахов и ошибок окружающих их людей. У Коз есть склонность воспринимать все в черном цвете, и они обожают материальный комфорт. В 2019 их сильными качествами будут восприимчивость, творчество и проявление талантов. Они умеют обращать на себя внимание и считаются крайне удачливыми людьми. Им нравится, когда их обожают и боготворят, и они терпеть не могут ограничения и преграды любого рода. У них впереди год экспериментов, однако всё у Коз будет складываться самым наилучшим образом.Кого ждет удача в 2019 году по китайскому гороскопу

Текст: Flytothesky.ru

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Каких животных ждет удача в 2019 году? Что сулит им Желтая Свинья, и какие подарки и сюрпризы она для них заготовила? Если вы не знаете, в год какого животного вы...
 
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