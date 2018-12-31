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Ваша любимая еда выдаст ваш реальный пол!

01.01.2019 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ваша любимая еда выдаст ваш реальный пол!

Вы правда думаете, что все девушки придерживаются строгих диет, постоянно себя во всем ограничивая? Нет, нет и еще раз нет! Людей, которые так фанатично следят за своим питанием, на деле очень немного. И далеко не все из них – девушки. А знали ли вы, что по тому, как и что вы едите, можно довольно точно вычислить ваш настоящий пол? Как думаете, получится ли у нас это сделать?Ваша любимая еда выдаст ваш реальный пол!

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Этот тест определит вашего внутреннего зверя!

 
 
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Вы правда думаете, что все девушки придерживаются строгих диет, постоянно себя во всем ограничивая? Нет, нет и еще раз нет! Людей, которые так фанатично следят за...
 
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