|
Ваша любимая еда выдаст ваш реальный пол!
01.01.2019 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы правда думаете, что все девушки придерживаются строгих диет, постоянно себя во всем ограничивая? Нет, нет и еще раз нет! Людей, которые так фанатично следят за своим питанием, на деле очень немного. И далеко не все из них – девушки. А знали ли вы, что по тому, как и что вы едите, можно довольно точно вычислить ваш настоящий пол? Как думаете, получится ли у нас это сделать?
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы правда думаете, что все девушки придерживаются строгих диет, постоянно себя во всем ограничивая? Нет, нет и еще раз нет! Людей, которые так фанатично следят за...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)