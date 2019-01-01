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Умеете ли вы хранить секреты? Пройдите этот тест, чтобы узнать!

02.01.2019 15:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Умеете ли вы хранить секреты? Пройдите этот тест, чтобы узнать!

Узнав какие-нибудь сочные подробности из жизни своих знакомых или коллег, бывает крайне трудно воздержаться от того, чтобы не поделиться ими с кем-нибудь еще. Это желание вполне объяснимо, ведь нам хочется увидеть вызванные подобными откровениями эмоции своими глазами. Получается ли у вас противиться этому желанию? Умеете ли вы хранить секреты? Пройдите этот тест и узнайте, можно ли назвать вас надежным человеком!Умеете ли вы хранить секреты? Пройдите этот тест, чтобы узнать!

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Узнав какие-нибудь сочные подробности из жизни своих знакомых или коллег, бывает крайне трудно воздержаться от того, чтобы не поделиться ими с кем-нибудь еще. Это...
 
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