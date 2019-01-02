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Сможете найти 5 отличий на этих фотографиях?

02.01.2019 23:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человеческий мозг устроен таким образом, что мы часто видим картину целиком, не замечая отдельных деталей. Вы никогда не замечали, что во время чтения мы никогда не разбираем слова по буквам, а воспринимаем его как единое целое? Вот-вот! Сегодня мы немного потренируем ваше восприятие, сделав его более гибким и нацеленным на детали. Всмотритесь в эти, казалось бы, одинаковые фотографии. Попытайтесь найти пять отличий между ними.

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Сможете найти 5 отличий на этих фотографиях?

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Человеческий мозг устроен таким образом, что мы часто видим картину целиком, не замечая отдельных деталей. Вы никогда не замечали, что во время чтения мы никогда не...
 
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