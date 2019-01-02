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Сможете найти 5 отличий на этих фотографиях?
02.01.2019 23:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеческий мозг устроен таким образом, что мы часто видим картину целиком, не замечая отдельных деталей. Вы никогда не замечали, что во время чтения мы никогда не разбираем слова по буквам, а воспринимаем его как единое целое? Вот-вот! Сегодня мы немного потренируем ваше восприятие, сделав его более гибким и нацеленным на детали. Всмотритесь в эти, казалось бы, одинаковые фотографии. Попытайтесь найти пять отличий между ними.
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Человеческий мозг устроен таким образом, что мы часто видим картину целиком, не замечая отдельных деталей. Вы никогда не замечали, что во время чтения мы никогда не...
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