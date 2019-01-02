Сможете найти 5 отличий на этих фотографиях?

Человеческий мозг устроен таким образом, что мы часто видим картину целиком, не замечая отдельных деталей. Вы никогда не замечали, что во время чтения мы никогда не разбираем слова по буквам, а воспринимаем его как единое целое? Вот-вот! Сегодня мы немного потренируем ваше восприятие, сделав его более гибким и нацеленным на детали. Всмотритесь в эти, казалось бы, одинаковые фотографии. Попытайтесь найти пять отличий между ними.

( открыть в полном размере )





Читайте также:

10 приложений для облегчения процесса обучения